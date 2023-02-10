【大國博弈】澳洲運煤船昨抵湛江港，中澳關係交惡後首破冰

《經濟通通訊社１０日專訊》據外電航運數據顯示，澳洲一艘運載冶金煤的散貨船於昨日

（９日）上午停靠湛江市港口，是時隔逾兩年後首次有澳洲煤炭重新出口中國。澳洲貿易部長稱

對中國解決貿易障礙的任何步驟表示歡迎，還指龍蝦貿易有望可以在幾個月內重啟，因中方沒有

立刻駁回澳洲提交的新鮮龍蝦出口申請。（ｅｙ）



