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10/02/2023 10:08

【大國博弈】澳洲運煤船昨抵湛江港，中澳關係交惡後首破冰

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據外電航運數據顯示，澳洲一艘運載冶金煤的散貨船於昨日
（９日）上午停靠湛江市港口，是時隔逾兩年後首次有澳洲煤炭重新出口中國。澳洲貿易部長稱
對中國解決貿易障礙的任何步驟表示歡迎，還指龍蝦貿易有望可以在幾個月內重啟，因中方沒有
立刻駁回澳洲提交的新鮮龍蝦出口申請。（ｅｙ）
　

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