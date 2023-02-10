《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等
因素影響，工業品價格整體繼續下降。１月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降
０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，亦大於市場預期的跌０﹒５％。
從環比看，１月ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。
１月工業生產者購進價格同比上漲０﹒１％，環比下降０﹒７％。
據測算，在１月份０﹒８％的ＰＰＩ同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為－０﹒４個
百分點，新漲價影響約為－０﹒４個百分點。（ｃｔ）
10/02/2023 09:32
【聚焦數據】內地１月ＰＰＩ同比跌幅擴至０﹒８％，遜預期
《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等
因素影響，工業品價格整體繼續下降。１月份，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降
０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，亦大於市場預期的跌０﹒５％。
從環比看，１月ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。
１月工業生產者購進價格同比上漲０﹒１％，環比下降０﹒７％。
據測算，在１月份０﹒８％的ＰＰＩ同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為－０﹒４個
百分點，新漲價影響約為－０﹒４個百分點。（ｃｔ）
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