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10/02/2023 17:04

【聚焦數據】內地１月新增人民幣貸款４﹒９萬億元，創新高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》１月新增信貸開門紅，人民銀行公布，１月人民幣貸款增加
４﹒９萬億元（人民幣．下同），高於市場預期４萬億元，並創紀錄新高，同比多增９２２７億
元。分部門看，住戶貸款增加２５７２億元，其中，短期貸款增加３４１億元，中長期貸款增加
２２３１億元；企（事）業單位貸款增加４﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒５１萬億元
，中長期貸款增加３﹒５萬億元，票據融資減少４１２７億元；非銀行業金融機構貸款減少
５８５億元。
　　１月末，本外幣貸款餘額２２４﹒８萬億元，同比增長１０﹒６％。月末人民幣貸款餘額
２１９﹒７５萬億元，同比增長１１﹒３％，增速比上月末高０﹒２個百分點，比上年同期低
０﹒３個百分點。
　
＊１月人民幣存款增加６﹒８７萬億元，外幣存款餘額降＊
　
　　１月末，本外幣存款餘額２７１﹒３９萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣存款餘額
２６５﹒３９萬億元，同比增長１２﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高１﹒１個和３﹒２
個百分點。
　　１月份人民幣存款增加６﹒８７萬億元，同比多增３﹒０５萬億元。其中，住戶存款增加
６﹒２萬億元，非金融企業存款減少７１５５億元，財政性存款增加６８２８億元，非銀行業金
融機構存款增加１﹒０１萬億元。
　　１月末，外幣存款餘額８８７８億美元，同比下降１３﹒３％。１月份外幣存款增加３３９
億美元，同比多增６７億美元。（ｃｔ）

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