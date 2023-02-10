【聚焦數據】人行調整統計範圍，將消費金融、理財等三類機構納入

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，自１月起，將消費金融公司、理財公司和金融
資產投資公司等三類銀行業非存款類金融機構納入金融統計範圍；由此，對社會融資規模中「實
體經濟發放的人民幣貸款」和「貸款核銷」數據進行調整。
２０２３年１月末，三類機構貸款餘額８４１０億元（人民幣．下同），當月增加５７億元
；存款餘額２２２億元，當月增加２７億元。（ｃａ）
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