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10/02/2023 17:44

【聚焦人幣】外匯局：去年經常賬戶順差僅次於２００８年歷史最高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家外匯管理局公布國際收支平衡表初步數據顯示，２０２２
年中國國際收支基本平衡。其中，經常賬戶順差４１７５億美元，僅次於２００８年的歷史最高
值，較２０２１年增長３２％，順差規模與同期國內生產總值（ＧＤＰ）之比為２﹒３％，繼續
處於合理均衡區間；直接投資延續淨流入，跨境資本流動總體理性有序。
　　一是貨物貿易順差及進出口規模均創歷史新高。２０２２年，中國貨物貿易保持增長。國際
收支口徑的貨物貿易順差６８５６億美元，較２０２１年增長２２％，順差規模創歷史新高。其
中，貨物貿易出口３﹒４萬億美元，增長５％；進口２﹒７萬億美元，增長１％，進出口規模亦
創歷史新高。
　　二是服務貿易逆差收窄。２０２２年，中國服務貿易逆差９４３億美元，逆差規模較
２０２１年下降６％。其中，知識產權使用費逆差收窄１１％，電信計算機信息服務、其他商業
服務呈現順差且分別增長６６％和２３％。
　　三是直接投資延續淨流入。２０２２年，直接投資淨流入３２３億美元。其中，中國對外直
接投資淨流出１５８０億美元，企業「走出去」總體平穩有序；來華直接投資淨流入１９０３億
美元，體現了中國在產業鏈供應鏈、全國統一大市場等方面優勢對國際長期資本依然保持較強的
吸引力。（ｃａ）

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