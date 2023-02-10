【外圍經濟】通用汽車與半導體供應商簽協議保晶片供應

《經濟通通訊社１０日專訊》通用汽車與半導體供應商格羅方德

（ＧｌｏｂａｌＦｏｕｎｄｒｉｅｓ）簽署了一項協議，幫助公司解決多年來阻礙汽車生產的晶

片短缺問題。

格羅方德將在其紐約工廠預留產能，專門用於為通用汽車生產晶片。

通用汽車全球產品開發、採購及供應鏈執行副總裁Ｄｏｕｇ Ｐａｒｋｓ在聲明中表示，隨

著汽車成為技術平台，公司預計未來幾年對半導體的需求將增加一倍以上。與格羅方德的合作將

有助於建立強大及有彈性的關鍵技術供應。（ｒｃ）

