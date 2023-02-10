【外圍經濟】ＭＳＣＩ指數季度評估保留阿達尼的股票

《經濟通通訊社１０日專訊》與阿達尼集團相關的股票沒有從ＭＳＣＩ指數中被剔除。
目前尚不清楚指數供應商有否在其最新審查中，調整了阿達尼集團股票在股票指標中的權重
。ＭＳＣＩ表示，正在審查與該集團相關，可在公開市場自由交易的股票數量。
億萬富翁阿達尼的集團遭遇了股票崩盤，市值一度蒸發超過１０００億美元，該集團堅決否
認公司存在會計欺詐和市場操縱行為。（ｒｃ）
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