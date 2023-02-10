中芯國際（００９８１）去年純利逾１８億美元，升７％

《經濟通通訊社１０日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約１８﹒１８億元（美元．下同），同比增長６﹒８％，每股盈利５

美仙。



＊上季純利環比跌１８％＊



該集團指，去年第四季純利約３﹒８６億元，環比跌１８﹒１％，收入環比跌１５％。

此外，該集團指，去年收入７２億元，同比增長３４％，毛利率增長到３８％，創歷史新高

。去年資本開支６３﹒５億元，到去年底折合８英寸月產能達到７１﹒４萬片，全年產能利用率

為９２％。至於中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產時間預計推遲一到兩個季度。



＊首季收入環比料降最多１２％＊



該集團指，展望今年上半年行業周期尚在底部，外部不確定因素影響依然複雜，第一季度指

引是收入預計環比下降１０％至１２％，毛利率預計降至１９％到２１％之間。基於外部環境相

對穩定的前提下，預計今年全年銷售收入同比降幅為低十位數，毛利率在２０％左右，折舊同比

增長超兩成，資本開支與去年相比大致持平。到年底月產能增量與去年相近。

另外，該集團指，高永崗為專注於履行其作為董事長及執行董事的職責，辭任其所兼任首席

財務官職務，委任資深副總裁吳俊峰擔任財務負責人暨高級管理人員，均自昨日起生效。

（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

