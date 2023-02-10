《日入而息》領展五供一籌１８８億元，李家超指中東之行收穫良好

《今天重點》
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領展（００８２３）折讓近三成「五供一」，籌資１８８億元；領展王國龍稱供股有助公司捕捉
資產重新定價投資機會
渣打澄清：第一阿布扎比銀行目前無對收購渣打進行評估
地政總署表示荃灣寶豐路住宅地收１０份標書
李家超稱中東之行收穫良好，與沙特和阿聯酋交換多份合作備忘；李家超與阿聯酋副總統會面，
冀與迪拜未來基金會加強合作；李家超邀沙特阿美派代表來港了解，冀投資及加深合作；李家超
稱冬季流感高峰期後積極考慮取消口罩令
中原ＣＣＬ按周升１﹒２５％，創１２周新高
內地１月ＣＰＩ同比漲幅升至２﹒１％，略低預期；內地１月ＰＰＩ同比跌幅擴至０﹒８％，遜
預期
內地１月Ｍ２同比增長１２﹒６％，高預期；內地１月新增人民幣貸款４﹒９萬億元，創新高；
１月社會融資規模增量為５﹒９８萬億，逾一年新高
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《即日市況》
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恒指低收４３３點報２１１９０，百度碧服齊瀉逾７％，京東跌６％
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒３％，ＰＰＩ降幅擴，反映製造業沒復甦
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《美元匯價》
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美匯５０天平均線仍然有壓力
歐元最新報１﹒０７０２╱０３，日圓最新報１３１﹒０７╱０８
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《公司業績》
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普徠仕：中國重開或有利非內房高收益及新興市場債券
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《公司資訊》
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ＭＳＣＩ香港指數剔出港燈，２月底收市後生效
中銀香港（０２３８８）企業客戶電子利是派發總金額按年增長２倍；推新品牌形象廣告
騰訊ＱＱ死機已修復，官方表示２４周年生日，早上服務器擠爆
中芯（００９８１）穩步推進四個１２英吋晶圓廠產能建設
領展（００８２３）及旗下票據今早起停牌以待公布內幕消息
渣打澄清：第一阿布扎比銀行目前無對收購渣打進行評估
港交所（００３８８）海灣地區主權財富基金通過香港市場的投資大幅增長
英媒表示中移動中電信退出連接東南亞西歐海底光纜項目
郭明錤預計小米今年手機出貨量按年跌８至１０％至約１﹒４億部
裕元工業（００５５１）１月綜合經營收益淨額按年跌１６﹒７％
寶勝國際（０３８１３）１月綜合經營收益淨額按年跌０﹒３％
合生創展（００７５４）１月總合約銷售額按年跌５５﹒８％
麗豐（０１１２５）潛在減持討論仍在進行中，以恢復公眾持股量
漢港控股（０１６６３）主席汪林冰增持３６１﹒２萬股
領展（００８２３）折讓近三成「五供一」，籌資１８８億元；領展王國龍稱供股有助公司捕捉
資產重新定價投資機會
江山控股（００２９５）１月太陽能總發電量按年增６３﹒５％
中生製藥（０１１７７）旗下創新藥臨床試驗申請獲ＣＤＥ受理
晨訊科技（０２０００）１月未經審核收入按年跌５２﹒８％
聯合醫務（００７２２）今年新增２間影像中心，續覓內地合作夥伴
中手游（００３０２）《ＳＮＫ：格鬥世代》上市首日奪遊戲類ＡＰＰ下載量首位
數碼通（００３１５）推出Ｓａｍｓｕｎｇ Ｇａｌａｘｙ Ｓ２３系列上台優惠
比亞迪（０１２１１）獲瑞典公共交通運營商５２輛電動大巴訂單
豐德麗控股（００５７１）倘若成功私有化寰亞傳媒，可恢復其公眾持股量
鷹君（０００４１）支持香港與沙特和阿聯酋加強商貿聯繫
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《國企紅籌》
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綠地香港（００３３７）１月合約銷售按年增約３１％
宋樹清接替金學生出任航天控股（０００３１）執董兼總裁
中國外運（００５９８）註銷６０８８﹒８萬股Ｈ股
中國金茂（００８１７）１月簽約銷售金額１００億元，按年持平
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《神州民企》
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禹洲集團（０１６２８）１月合約銷售金額按年跌約６７％
世茂（００８１３）１月合約銷售額按年跌近４０％
富力地產（０２７７７）１月總銷售收入按年跌７０﹒７％
上坤地產（０６９００）１月合約銷售按年跌約７２％
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《中國要聞》
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上海梅林全資子公司上海愛森一公職人員接受調查
國家衛健委鼓勵地方在降低生育成本上要「大膽創新」
上海電器集團原副總裁呂亞臣因貪污等五罪獲刑２０年
中國去年全行業對外直投１４６５億美元，增０﹒９％
春運第３４天發送旅客３９４２萬人次，同比增２１％
分析指通脹抬升不會牽制政策，貨幣財政政策料續寬鬆
仲量聯行料全年ＣＰＩ平均漲幅２﹒５％不超政策目標
內媒評國有航企限折令傳聞：應相信市場調節能力
統計局表示１月ＰＰＩ環比跌幅收窄，石油煤炭價格下行；１月ＣＰＩ環比轉升，核心ＣＰＩ漲
１％
上海計劃今年重大工程項目完成投資２１５０億元
內地１月ＣＰＩ同比漲幅升至２﹒１％，略低預期
內地１月ＰＰＩ同比跌幅擴至０﹒８％，遜預期
人行２０３０億逆回購利率持平，本周放水６０２０億；人行調整統計範圍，將消費金融、理財
等三類機構納入；１月社會融資規模存量同比增９﹒４％
據報國有煉廠加大採購俄石油，日均增幅高達５０萬桶
全國首例期貨居間人非法經營案宣判
佛山全面取消限購兩個月，１月樓市成交仍腰斬
穆迪表示提前還貸潮令內地銀行面臨再投資的風險
泉州至金門「小三通」今日恢復，近三年來首次通航
國產特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ後輪驅動漲價２０００元
據報小鵬汽車廣州工廠已獲生產資質，下月初啟用
華為余承東稱車ＢＵ人事調整，不影響汽車戰略方向
上證報表示全面註冊制後，市場將加快推進基礎制度改革
１月社會融資規模增量為５﹒９８萬億，逾一年新高
內地１月新增人民幣貸款４﹒９萬億元，創新高
內地１月Ｍ２同比增長１２﹒６％，高預期
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒０８％，台積電１月營收按月增３﹒９％
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《俄烏開戰》
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歐盟援烏鬧分歧，意總理不滿法德首腦搶先開小圈子會
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《國際要聞》
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獲恢復社交平台帳號，特朗普反嘲Ｍｅｔａ股價暴跌
美眾院共和黨人調查拜登家族，是否濫用總統影響力
菲總統訪日獲４６億美元經援，但未達成軍隊互訪協定
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《外圍經濟》
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Ａｌｐｈａｂｅｔ股價跌，市值曾蒸發１７００億美元
ＭＳＣＩ指數季度評估保留阿達尼的股票
匯豐收購一管理１０８億美元投資業務開拓印度商機
巴西布拉德斯科銀行有貸款未收回需撥備逾９億美元
日揆料月中呈交黑田接班人提名，若屬鷹派或惹分歧
期權投資者７００萬美元賭布油５月底前破１００美元
東京電子上調全年盈潤預期至５８００億日圓
澳洲上調今年核心通脹預測，料繼續加息
英國第四季ＧＤＰ持平，驚險避過技術性衰退
通用汽車與半導體供應商簽協議保晶片供應
法國參議院將設委員會調查ＴｉｋＴｏｋ影響力的利用和策略
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《大國博弈》
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新疆主席計劃訪英，英外交部同意會晤遭議會批評
澳洲運煤船昨抵湛江港，中澳關係交惡後首破冰
美國擬制裁涉間諜氣球中企，稱氣球可蒐集通訊訊號
美國多州考慮禁中國公民購房，外交部表示違背市場經濟
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《ＡＩ熱潮》
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官媒表示面對ＣｈａｔＧＰＴ熱潮，不妨讓子彈飛一會兒
小度首款搭載ＣｈａｔＧＰＴ同源技術的平板產品發布
百度（０９８８８）將小度與文心一言融合打造「小度靈機」
科大訊飛表示ＣｈａｔＧＰＴ技術５月落地，用於學習機
華為加入戰局：ＣｈａｔＧＰＴ相關模型領域早有布局
騰訊稱計劃開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智能技術
京東將推出產業版ＣｈａｔＧＰＴ：ＣｈａｔＪＤ
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《其他消息》
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梁振英稱英國議會以香港情況惡化撤回交流邀請不合理
李家超稱中東之行收穫良好，與沙特和阿聯酋交換多份合作備忘；李家超與阿聯酋副總統會面，
冀與迪拜未來基金會加強合作；李家超邀沙特阿美派代表來港了解，冀投資及加深合作
港府代表出席聯合國會議，講解經社文權利公約實施情況
蕭澤頤出席阿布扎比國際刑警亞洲區會議，討論跨境罪案政策
珠海拱北口岸１３日起取消粵澳兩地牌車輛單雙號限行分流措施
通關滿月，銀聯內地與港澳間跨境交易大增
香港與內地及澳門通關滿月，銀聯卡跨境交易增長顯著
公民科內地考察縮短至１－３日，教聯會稱走馬看花
數碼港與迪拜未來基金會簽署合作備忘錄，推動創新及科技合作
醫衞局研修訂電子健康紀錄互通系統條例，強制性上傳重要病歷資料
楊潤雄與深圳市副市長會面，討論推進大灣區發展等議題
深股通全日流出１０億元；滬股通全日流出４億元，外資淨流出３４億元
地政總署表示荃灣寶豐路住宅地收１０份標書
本港第四季商業房地產活動跌６６％，酒店多戶型住宅地產成亮點
火幣計劃擴大香港業務，憧憬中國有望放寬對加密貨幣禁令
中原ＣＣＬ按周升１﹒２５％，創１２周新高
趕上高息尾班車，一文睇晒邊幾間銀行多過４厘息！
德勤表示中國消費市場迎來新發展格局，回歸消費理性並要綠色可持續
盧寵茂稱順延還款五年後，有信心中大醫院可償還貸款
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《新冠感染》
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中國外交部將積極考慮為南韓公民赴華提供簽證便利
南韓明起恢復發放中國公民赴韓短期簽證
台陸委會表示正積極評估開放港澳自由行
李家超稱冬季流感高峰期後積極考慮取消口罩令
上門鼓勵長者接種疫苗計劃擴展至多區公屋及三無大廈
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（ｚｚ）
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