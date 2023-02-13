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即市新聞

13/02/2023 08:16

《一周攻略－周進略》今年多上落市，投資者易失望

　　《一周攻略》才說觀乎去年１０月底或１１月初至今的反彈，不少風險資產近期升勢乏力，
回調的概率遠高於持續向上，美股如是，港股更如是。投資者要小心應對短期的回吐壓力，不要
掉以輕心。過去一周的變化，看來正是如此，不幸言中。
　
＊移動平均線，指標誠滯後＊
　
　　事實上，港股固然是下試支持的格局，幾乎是大家的共識，畢竟１１月上升至今，雖云低位
至今升幅可觀，但及至後期，升勢放慢，日升日跌，徘徊在現水平多時，短期移動平均線自然平
緩得多，日線圖上，現貨跌穿短期移動平均線，基本上是絕大多數投資者單憑肉眼都可以估計到
的。更何況，移動平均線如斯滯後的指標。
　　至於沒有那麼直觀的，略為間接一點的，便是與其他市場的互動。誠然，若以去年１１月起
計，港股在年底的表現相當不俗，表現猶勝美股，但若以新春前後至今起計，卻又落後於美股的
主要指標，例如標普也。
　
＊加息提速變減速，冀最終充分收緊＊
　
　　有此現象，不難理解，自然是之前推動１１月起的反彈，有兩大原因，一是美聯儲由提速加
息變為減速加息，並希望最終可以不加息，以靜觀其變，看通脹是否有足夠令人滿意的下降速度
和幅度，即所謂充分收緊之效也。
　　如此一來，配合美國國債孳息曲線倒掛令人猜想衰退可能性，自然令投資者亦聯想，央行最
終甚至可能稍後減息云云，這一點當然對風險資產的反彈有點石成金的本事。
　
＊內地復常部分抵銷美國衰退＊
　
　　另一大原因，對港股來說尤其直接，便是去年底開始，憧憬甚至逐步落實內地關於新的疫情
政策，外界期望已久的復常，在推動經濟人流物流資金流的大前提之下，可望為全球經濟帶來動
力，部分甚至可以抵銷美國潛在衰退的負面影響。
　
＊就業數據不差，減息憧憬打折＊
　
　　如今經過兩三個月，上述因素既可能已消化，又或者如貨幣政策方面，美國經濟數據例如就
業相關數據不差，則大家在修正原本想得太樂觀的減息可能性，如此一來，風險資產價格的漲勢
自然要放慢，甚至打點折扣了。
　　無論如何，上述因素不是一日之內出現，亦不會一日之內完成，大抵如今大家要有耐性的是
，今年之內每多修正想法的時候，自然對於資產價格一面倒的升勢或跌勢，帶來一定抵銷，對於
投資者而言，本來最希望有明顯的升勢或跌勢，不上不落，上上落落，忽上忽落，都不受歡迎，
偏偏卻可能是今年不少時候的遊戲風格。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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