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13/02/2023 08:35

《套期保值－蕭猷華》油價短期有機會突破？

　　《套期保值》國際油價上周五（１０日）創下近四個月以來最大一周漲幅，俄羅斯副總理諾
瓦克表示，由３月份起，將原油產量減少每日５０萬桶，以回應西方實施對該國的制裁，此外，
俄羅斯亦不會對遵守價格上限的國家出口原油。另一方面，沙特阿拉伯上周公布，提高對亞洲出
口原油的售價，為六個月以來首次，因為預期內地解除防疫措施、復常之後，原油需求將會增加

　　此外，上周土耳其發生７﹒８級地震，該國南部很多石油設施受到不同程度的損毀，土耳其
作為重要石油轉運中心，很多石油管道目前受到破壞，與此同時，鄰近地中海的傑伊漢石油運輸
港口亦要停擺，該碼頭每日處理１００桶原油出口。短期對油價造成利好因素。
　　內地原油需求回升、俄羅斯出口減少、美國減慢加息步伐、地緣政治因素、天災，國際油價
走勢明顯轉強。技術因素來看，紐約期油從去年１２月至今，出現的橫行通道，短期有望向上突
破，一旦升穿每桶８３美元，紐約期油可上試９６美元。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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