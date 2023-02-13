恒指半日低收９９點，領展急插１２﹒５％，新世界挫７％

《經濟通通訊社１３日專訊》港股向下，恒生指數半日收報２１０９０，跌９９點或
０﹒４７％，主板成交６０６﹒４２億元。恒生中國企業指數報７１１７，跌８點或０﹒１２％
。恒生科技指數報４３３９，跌２２點或０﹒５１％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８１﹒６元，跌１﹒８元或０﹒４７％，成交３７﹒４億元；
美團收報１４８﹒２元，升０﹒１元或０﹒０７％，成交２８﹒０３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０３﹒６元，跌０﹒５元或０﹒４８％，成交１８﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
領展（００８２３）公布上市以來首度供股，５供１，供股價４４﹒２元，較前收市價折讓
２９﹒６％，集資約１８８億元，所得款項淨額約４０％至５０％用於還債， 領展收跌
１２﹒５％，報５４﹒９５元，該股成交約３３５５萬股，涉資１８﹒２１億元，盤中高見
５５﹒８元，最低見５２﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒１３％，收報９９﹒２元
。
領展供股拖累本地地產股下跌，新世界（０００１７）收跌６﹒８９％，報２２﹒３元，該
股成交約９３２萬股，涉資２﹒０７億元，盤中高見２３﹒４元，最低見２１﹒６５元；恒地
（０００１２）跌４﹒１１％，收報２８元；恒隆地產（００１０１）跌３％，收報１５﹒５元
；九置（０１９９７）跌２﹒４９％，收報４３﹒０５元。 （ｋｙ）
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