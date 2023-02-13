恒指半日低收９９點，領展急插１２﹒５％，新世界挫７％

《經濟通通訊社１３日專訊》港股向下，恒生指數半日收報２１０９０，跌９９點或

０﹒４７％，主板成交６０６﹒４２億元。恒生中國企業指數報７１１７，跌８點或０﹒１２％

。恒生科技指數報４３３９，跌２２點或０﹒５１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８１﹒６元，跌１﹒８元或０﹒４７％，成交３７﹒４億元；

美團收報１４８﹒２元，升０﹒１元或０﹒０７％，成交２８﹒０３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０３﹒６元，跌０﹒５元或０﹒４８％，成交１８﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

領展（００８２３）公布上市以來首度供股，５供１，供股價４４﹒２元，較前收市價折讓

２９﹒６％，集資約１８８億元，所得款項淨額約４０％至５０％用於還債， 領展收跌

１２﹒５％，報５４﹒９５元，該股成交約３３５５萬股，涉資１８﹒２１億元，盤中高見

５５﹒８元，最低見５２﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒１３％，收報９９﹒２元

。

領展供股拖累本地地產股下跌，新世界（０００１７）收跌６﹒８９％，報２２﹒３元，該

股成交約９３２萬股，涉資２﹒０７億元，盤中高見２３﹒４元，最低見２１﹒６５元；恒地

（０００１２）跌４﹒１１％，收報２８元；恒隆地產（００１０１）跌３％，收報１５﹒５元

；九置（０１９９７）跌２﹒４９％，收報４３﹒０５元。 （ｋｙ）

