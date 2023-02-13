《盤後部署》領展急挫，短線能否鹹魚翻生？呷哺呷哺可部署短炒

《經濟通通訊社１３日專訊》恒指今日低開２８０點，報２０９１０。受供股消息拖累，領

展（００８２３）復牌後低開１４﹒９７％，而重磅科技股京東（０９６１８）低開４﹒７５％

，阿里巴巴（０９９８８）低開２﹒８８％。早段多個板塊走勢疲弱，恒指曾跌３９０點，低見

２０７９９，之後跌勢略為放緩，半日跌９９點，報２１０９０。

午後部分科技股及消費股於臨近尾段止跌回升，恒指曾經回升數十點。雖然仍以跌市告終，

惟２１０００大關未失守。

恒指全日收報２１１６４，跌２６點或跌０﹒１２％，主板成交１１２０﹒７４億元。國企

指數報７１４４，升１８點或升０﹒２６％。恒生科技指數報４３７４，升１２點或升

０﹒２９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２８４，升２３點或升０﹒７２％，成交３９７０﹒１１

億元人民幣；深證成份指數報１２１１３，升１３６點或升１﹒１４％，成交２５３１﹒５７億

元人民幣。



＊領展失守多條移動平均線＊



領展（００８２３）宣布以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認

購價４４﹒２元，較周四收市價６２﹒８元折讓２９﹒６％，籌集約１８８億元（扣除開支前，

並假設未償可轉換債券未獲轉換）或約１８５億元（扣除開支後）。此為領展上市以來首度供股

，而預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務、探索投資機遇及用作一般營運資本。

消息令市場震驚，領展全日跌１２﹒８２％，收報５４﹒７５元，該股成交約５０２３萬股

，涉資２７﹒２８億元，盤中高見５５﹒８元，最低見５２﹒５元。

即使有大行認為供股後的淨資產負債率將降至２０％以下，未來亦更具財務實力，開展更多

刺激盈利增長的交易，但今次供股估計令領展的派息攤薄約１０％，而公司目前的周息率只有

５﹒５厘，相對部分房地產信託為低，讓部分投資者為之卻步。

技術上，領展低開近１５％，形成一個極大的下跌裂口，一舉跌穿２０、２５０、５０及

１００天線，中段曾上試１００天線，最終仍在該移動平均線以下收市。當然，領展股價跌至嚴

重超賣，惟已失守多條移動平均線，市場亦需時消化供股引發的不利因素。從短線而言，領展股

價相信難以「鹹魚翻生」，而股價一旦失守５２元水平，亦即是去年１１月１１日上升裂口的低

位，持貨者應盡快離場。



＊呷哺呷哺短線目標１０﹒２元＊



內需股在午後獲資金吸納，最終由跌轉升。李寧（０２３３１）升２﹒４２％，報

７３﹒９５元；海底撈（０６８６２）升４﹒７１％，報２０﹒２５元；潤啤（００２９１）升

４﹒９１％，報６０﹒８５元；呷哺呷哺（００５２０）急升８﹒５９％，報８﹒６元。

當中，呷哺呷哺近日在７﹒５元水平現支持，而股價由去年１２月起多次跌至７﹒５元水平

後反彈，相信該位為較重要的支持位，而今日呈現大陽燭，成功升破１０、２０及５０天線，重

現上升動力，現階段可部署短炒，目標可留意今年１月高位１０﹒２元水平，失守７﹒５元則止

蝕。（ｅｒ）

