【外圍經濟】植田和男獲委任為日本央行行長，接替４月卸任的黑田

《經濟通通訊社１３日專訊》日本政府已決定委任植田和男擔任日本央行下任行長，植田和
男曾任日本央行政策委員會副委員、東京大學大學院經濟學研究科院長等職務。
此外，他亦曾參與過日本央行的零利率政策和量化貨幣寬鬆政策的引入，一直往來於理論和政策
之間。（ｐｃ）
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