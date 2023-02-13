【外圍經濟】植田和男獲委任為日本央行行長，接替４月卸任的黑田

《經濟通通訊社１３日專訊》日本政府已決定委任植田和男擔任日本央行下任行長，植田和

男曾任日本央行政策委員會副委員、東京大學大學院經濟學研究科院長等職務。

此外，他亦曾參與過日本央行的零利率政策和量化貨幣寬鬆政策的引入，一直往來於理論和政策

之間。（ｐｃ）

