《台股攻略－黃振宇》台股今日跌４２點，力守１５５００點

《台股攻略》市場聚焦美國最新通脹數據，１月消費者物價指數（ＣＰＩ）將在１４日出爐

，台股今天（１３日）投資氣氛觀望，早盤一度跌過百點，低點至１５４６５﹒５６點，盤中跌

幅收窄，１０日線失而復得，終場收在１５５４４﹒２８點，跌４２﹒３７點，成交金額為

１７６４﹒９９億元（新台幣．下同）。

電子權值賣壓沉重，台積電今日震盪走低，終場跌４元，收５４１元；聯電失守５０元關卡

，收４９﹒７５元，跌近２％；聯發科終場跌９元，收７３１元；大立光、日月光投控、瑞昱及

矽力－ＫＹ等指標股跌１至３％。不過，華碩及研華逆勢上升超過１％，國巨及台達電收平盤。

賣壓亦籠罩著航運類股，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海下挫超過２％。今日盤面上表現相對抗跌的

族群則有塑化、紡織及鋼鐵等類股，終場分別升０﹒２０％、０﹒２３％及０﹒５１％。金融股

有買盤回籠，逆市上升，富邦金由黑翻紅升超過１％，挑戰站回６０元關卡；兆豐金及玉山金股

價勁揚超過２％，永豐金、中信金及開發金等亦表現強勢。

近期美國聯儲局官員發言偏鷹，加上通脹數據公布在即，略增上半年聯儲局升息預期，使美

國科技股轉趨震盪，進而影響台股周一氣氛，令大型權值股熄火，不過整體而言，隨半導體供應

鏈庫存逐步去化，有利產業基本面漸入佳境，對台股後市仍然看好，若遇市場震盪，投資者可考

慮逢低留意上游半導體、高速運算、伺服器、電動車供應鏈及生技等業績題材個股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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