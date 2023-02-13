《窩輪豪情－梁業豪》期指即市重要阻力位２１７０４

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源

業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為中國移動

（００９４１）、貝殼（０２４２３）與華住集團（０１１７９），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選

領展（００８２３）、美團（０３６９０）與京東集團（０９６１８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與必需性消費業。此外，

恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為貝殼、華住集團與中國移動，可

用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利

時應參考的股份，則宜首選領展、京東集團與美團。

上周五（１０日）恒指期貨走勢向淡，價位下試陰陽燭小時圖保歷加通道底部支持，反覆橫

行一段時間後，２１１２４仍為即市重要支持位，若告失守，將會出現另一輪跌浪，目標先看

２０８２９，再看１９６４１（未必到達）。ＲＳＩ若未能維持利好，２１７０４應被視為即市

重要阻力位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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