《談國論企－黎偉成》企貸年初需求強烈惟居民少借

《談國論企》中國的商業銀行等金融機構的人民幣貸款增長淨額，於２０２３年１月份同比

大幅多增２３﹒１１％，較２０２２年同期的１１﹒１７％升幅高約１倍，很主要受惠於企（事

）業單位的中長期投資的資金需求相當強烈，反映出企業對中央期內所採取的優化防疫控疫措施

感到高度信心；只要企業加強資本投資、擴大產能使就業機會、收入等有所提升，居民的消費、

個人投資的相關信貸便會再度擴大。我估計國內生產總值ＧＤＰ於２０２３年增４﹒５５％。



＊企事業中長期貸款大增顯投資意欲轉強＊



來自中國人民銀行所發布的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２３

年１月份達４﹒９萬億元（見表一），同比增長２３﹒１１％，不僅較２０２２年同期的升幅要

高１倍，且連同２０２２年１２月亦升２３﹒８９％，止住１１月份１﹒２１萬億元少增

４﹒７１％和１０月份少增２５﹒５３％的情況。國務院總理李克強於２０２２年１１月２２日

主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，強調「四

季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點，必須緊抓不放

保持經濟持續恢復態勢」，並所提出的六項具體措施，是為投資者回復信心之因。

此使中國的國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年四季度的升幅２﹒９％，連同而三季度同比增

長３﹒９％，皆高於疫情於二季度再度惡化而ＧＤＰ尚能出現０﹒４％的增長，促２０２２年全

年增長達３％，顯示有經濟社會有相當良好的抗逆境能力。

正正因為中央和國務院於２０２２年四季度積極控疫和有針對性的推出措施支持經濟回穩，

而年底更訂定於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情，

及放寬對外通關等措施，對國民經濟在新的一年會有更進一步的良性和正面作用，重回穩中有進

發展軌道可期，是為（一）企（事）業單位的人民幣貸款相當強勁，淨增額度於２０２３年１月

份達４﹒６８萬億元（見表二，下同），同比增長３９﹒２８％，而２０２２年同期淨增升幅

４３﹒５２％，便可在相當程度反映出商業銀行對企業的高度支持。

商業銀行對企（事）業的貸款，主要集中於（１）中長期貸款，淨增額度於２０２３年１月

份達３﹒５萬億元，同比升６６﹒６％，相對於２０２２年同２﹒１萬億元所增２﹒９４％，多

增凡６３﹒６６個百分點之普，連同２０２２年１２月份同比增１９﹒８％、１１月份及１０月

份分別增１﹒１５倍和１﹒１１倍，企業的資本投資相當強烈。此象反映出，中國經濟社會韌力

很強：政府一直採取適當和及時有效的措施挺國民經濟，和應對反制美國瘋狂全面攬炒劣行，取

得成效；和即使歐美經濟漸步衰退險境，暫未使中國商品出口受到太大壓力。

至於企業的（２）短期貸款淨額，於２０２３年１月份達１﹒５１萬億元，同比升

４９﹒５％，意味企業不僅強化固定投資力度，經營生產亦快上，對短期資金亦有強力的需求；

亦為（３）票據融資淨減４１２７億元，而去年同期尚淨增１７８８億元之因。要指出：企業在

向銀行求取短期貸款較快較易，成本亦不若票據融資之大。



＊居民消費審慎而買樓置業情況持續疲弱＊



問題在於（二）住戶貸款，則大有每下愈況之概：於２０２３年１月份按年僅淨增２５７２

億元，同比大幅減少６９﹒４８％，相對２０２２年同期所減的３３﹒６％要多減３６﹒８８個

百分點。尤其是（Ｉ）中長期貸款，淨增２２３１億元，同比減少６９﹒９４％，而２０２２年

同期減幅為４３﹒５２％，便見情況差勁。住戶的中長期貸款，多用於購買商品住宅房，此顯內

地的房地產市場情況仍然相對惡劣。

再看（ＩＩ）住戶的短期貸款，於２０２３年１月份淨增３４１億元而同比大幅減少

６６﹒１％，較２０２２年同期減６９﹒１％，情況相當不理想。此數與消費活動有關，反映出

以居民購物有關的內需情況不理想。這與疫情在境內出現散發多發多時造成重大困擾。

國家衛生健康委於２０２２年１２月２６日，按最新發展而基本穩定下來的疫情，宣布把沿

用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染」，並於２０２３年１月８日開始

以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放寬對外通關。疫情基本緩和及受控

，是時候集中更大的力量重新穩中有進發展國民經濟，改善民生，對中國，對世界，都是相當良

好和正面的轉化。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化

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淨貸款額度（億元） 累計額度（億元）

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１月２０２３ ４﹒９萬 ＋２３﹒１１％ ４﹒９萬 ＋２３﹒１１％

１２月２０２２ １﹒４萬 ＋２３﹒８９％ ２１﹒３１萬 ＋６﹒８１％

１１月２０２２ １﹒２１萬 －４﹒７２％ １９﹒９萬 ＋５﹒８５％

１０月２０２２ ６１５２ －２５﹒５３％ １８﹒６９萬 ＋６﹒５５％

９月２０２２ ２﹒４７萬 ＋４８﹒７％ １８﹒０８萬 ＋８﹒１３％

８月２０２２ １﹒２５萬 ＋２﹒４６％ １５﹒６萬 ＋３﹒５８％

７月２０２２ ６７９０ －３７﹒１２％ １４﹒３５萬 ＋３﹒７５％

６月２０２２ ２﹒８萬 ＋３２﹒５％ １３﹒６８萬 ＋７﹒２１％

５月２０２２ １﹒８９萬 ＋ ２６。％ １０﹒８８萬 ＋２﹒２５％

４月２０２２ ６４５４ －５５﹒９％ ８﹒９９萬 －１﹒６４％

３月２０２２ ３﹒１３萬 ＋１４﹒６％ ８﹒３４萬 ＋８﹒７３％

２月２０２２ １﹒２３萬 －９﹒５％ ５﹒２１萬 ＋５﹒４６％

１月２０２２ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％ ３﹒９８萬 ＋１１﹒１７％

１２月２０２１ １﹒１３萬 －１０﹒３％ １９﹒９５萬 ＋３﹒０４％

１２月２０２０ １﹒２６萬 ＋１０﹒５２％ １９﹒３６萬 ＋１６﹒７７％

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６％ １６﹒８１萬 ＋４。％

１２月２０１８ １﹒０８萬 ＋８４﹒８％ １６﹒１７萬 ＋１９﹒５１％

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表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）

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２０２３年１月 ２０２２年１月

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住戶貸款 增２５７２ －６９﹒４８％ 增８４３０ －３３﹒６％

短期 增３４１ －６６﹒１％ 增 １００６ －６９﹒３１％

中長期 增２２３１ －６９﹒９４％ 增７４２４ －２１﹒４２％

企（事）業單位 增４﹒６８萬 ＋３９﹒２８％ 增３﹒３６萬 ＋４３﹒５２％

短期 增１﹒５１萬 ＋６６﹒６％ 增１﹒０１萬 ＋７５﹒４９％

中長期 增３﹒５萬 ＋６６﹒６％ 增２﹒１萬 ＋２﹒９４％

票據融資 減４１２７ 增１７８８

非銀行金融機構 減５８５ －５８﹒７％ 減１４１７ －２８﹒８６％

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