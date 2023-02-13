《異動股》領展供股引發恐慌，新世界挫８％，恒地、九置跌４％

《經濟通通訊社１３日專訊》新世界（０００１７）現價跌８﹒５６％，報２１﹒９元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒６９％。該股成交約１８１萬股，涉資４０５４萬元。

領展（００８２３）上市以來首度供股，宣布以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，

每個供股基金單位認購價４４﹒２元，較周四收報６２﹒８元，折讓２９﹒６％，籌集約１８８

億元或約１８５億元。市場憂慮個別負債較高地產股亦會選擇供股，地產股全板捱沽。

另外，九置（０１９９７）發盈警料去年盈轉虧，現跌４﹒６４％，報４２﹒１元，以現價

計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒９２％；恒地（０００１２）跌４﹒２８％，報２７﹒９５

元；新地（０００１６）跌３﹒３％，報１０８﹒３元；長實（０１１１３）跌１﹒５７％，報

５０元；恒隆地產（００１０１）跌２﹒７５％，報１５﹒５４元。

現時，恒生指數報２０９０１，跌２８８點或跌１﹒３６％，主板成交８６﹒２８億元。國

企指數報７０４７，跌７８點或跌１﹒１１％。恒生科技指數報４３０２，跌５９點或跌

１﹒３７％。

即月期指新報２０９２２，跌３１０點，高水２０點。即月國指期貨報７０６３，跌８４點

，高水１６點。即月科指期貨新報４３１０，跌７４點，高水８點。

上證綜合指數報３２６０，升０點或升０﹒００％，成交２９６﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２００６，升２９點或升０﹒２５％，成交５３８﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新世界（０００１７） ２１﹒９０元 跌８﹒５６％

恒地（０００１２） ２７﹒９５元 跌４﹒２８％

新地（０００１６） １０８﹒３０元 跌３﹒３０％

長實（０１１１３） ５０﹒００元 跌１﹒５７％

領展（００８２３） ５３﹒３５元 跌１５﹒０５％

九置（０１９９７） ４２﹒１０元 跌４﹒６４％

信置（０００８３） １０﹒４８元 跌１﹒８７％

嘉里建設（００６８３） ２０﹒１５元 跌３﹒１３％

恒隆地產（００１０１） １５﹒５４元 跌２﹒７５％

置富產業信託（００７７８） ６﹒６２元 跌２﹒９３％

太地（０１９７２） ２１﹒１５元 跌１﹒８６％

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（ｈｃ）

