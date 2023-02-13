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13/02/2023 07:53

《國企紅籌》萬科（０２２０２）擬發１１億新Ａ股籌１５０億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，建議非
公開發行發行不超過１１億股Ａ股，預計募集資金總額將不超過１５０億元（人民幣．下同）。
　　該集團指，將根據一般性授權向不超過３５名特定認購人發行有關新股，每股價格不低於定
價基準日前２０個交易日發行人Ａ股股票交易均價的８０％，而有關新Ａ股不超過總股本
９﹒４６％，設６個月禁售期。該集團指，集資所得用於１１個項目及補充流動資金，而有關項
目總投資額約４５３﹒６１億元。假設發行１１億股新Ａ股，將佔擴大後股本約８﹒６４％，而
Ａ股佔總股本比例由８３﹒６１％上升至８５﹒０２％，而Ｈ股佔比由１６﹒３９％攤薄至
１４﹒９８％。
　　該集團指，於去年９月底資產負債率７７﹒８５％屬較高，建議非公開發行Ａ股可增加所有
者權益，進一步優化資本結構，提高盈利水準和抗風險能力，以及為現有項目提供新的資金支持
，有利於推動項目順利實施和按時交付，有關建議需待股東批准。
　
＊股東分紅比例最少３０％＊
　　
　　另外，該集團指，今年至２０３５年股東分紅回報規劃，繼續注重現金分紅與股東回報，在
滿足正常生產經營的資金需求情況下，計劃每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配
利潤的３０％。（ｗｈ）

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