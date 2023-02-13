《午市前瞻》大市沽壓較預期輕，領展供股價低部署收息或沽貨亦可

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報２１０９０，跌９９點或０﹒４７％，主板

成交６０６﹒４２億元。恒生中國企業指數報７１１７，跌８點或０﹒１２％。恒生科技指數報

４３３９，跌２２點或０﹒５１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８１﹒６元，跌１﹒８元或０﹒４７％，成交３７﹒４億元；

美團收報１４８﹒２元，升０﹒１元或０﹒０７％，成交２８﹒０３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０３﹒６元，跌０﹒５元或０﹒４８％，成交１８﹒５４億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊黃偉康：觀望２０８００支持，跌穿下一步看５０天線＊



恒指今早低開２８０點穿２１０００後，低見２０８００水平後有承接力；另外領展

（００８２３）折讓三成「五供一」消息震撼市場，股份今早復牌以競價下限低開１５％後，同

樣有一定承接力度，午間收市前跌幅收窄至約１２％。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟

通通訊社》表示，近期本地券商如耀才宣布停止內地身份開戶客戶帳戶，相關帳戶只能沽貨、平

倉，並須於本月２３日前取款離場，消息令市場出現一定沽壓，但不肯定是否之後都一定會影響

內地資金投資意欲，認為影響只屬短暫。

黃偉康指出，目前港股沽壓比想像中為輕，若要進一步回落至２５０天線有一定難度，今日

上午最低見２０７９９便有資金入市，可見１月４日上升裂口底部２０７９３已有一定支持，故

今日觀望能否守住此水平，若失守後支持位才須下移至５０天線附近。



＊領展供股價大幅折讓令息率提升至６厘＊



領展世紀大供股引發市場討論，黃偉康指領展身為穩健股份亦不算供不過，但有一弊處是領

展息率較低，只有約５﹒６厘，相較同行陽光（００４３５）的６﹒８厘，以及置富

（００７７８）６﹒６厘，領展息率不算吸引。然而，他提到早前領展股價有一定溢價，但供股

價４４﹒２元大幅折讓三成，若本身持有股份，以供股價供股後整體息率將提升至６厘以上，變

相相對合理得多，亦與同行看齊，故今日低開１５％後亦見一定承接力。

他指，若未持貨者現價入手供股，息率拉勻亦一樣有６厘以上，雖然不及個別內銀股一樣穩

陣又高息，但整體仍比存款於銀行高息。他更提到，現時入手可作為收息部署，但今日股價大跌

超過一成，持貨者可等收息，但若股價重返６２元之時，沽貨亦可賺超過一成，雖然重返６２元

需時，但亦體現防守性。



＊長實財政狀況跑贏同行＊



其餘地產股因領展供股跟隨捱沽，市場憂慮其他地產股或會趁供股集資，引發全板沽壓，新

世界（０００１７）一度跌超過８％。黃偉康指新世界為去年１１月反彈以來累積升幅較大地產

股，最多曾升接近一倍，現時調整幅度較大亦合理。若以趁低吸納值博度而言，地產股未來須要

觀望實際賣樓情況，而目前數據而言並不如早前憧憬通關後賣樓會有大幅改善情況出現，認為通

關因素已反映得七七八八，地產股利好作用未必很強。

他指，反而長實（０１１１３）財政狀況較佳，而且早前低價買地成功，市場不擔心會有供

股消息，故今日股價表現亦不算太差。加上長實走勢一直較為落後，想趁低吸納地產股，建議選

長實會較新世界更好。（ｈｃ）

