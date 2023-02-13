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13/02/2023 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》簡約公屋成本效益低，加快興建公屋更實際

　　《娥姐錦囊》港府提出未來５年興建３萬伙簡約公屋，以解決公屋落成量「頭輕尾重」的問
題，涉及造價約２６０多億元。民間對有關選址及造價的反對聲音不絕，我亦認為簡約公屋成本
效益低，建議政府考慮為劏房戶提供直接津貼，讓他們自行選擇心水單位，同時加快公屋興建，
讓有需要的市民盡快上樓，才是治本良方。
　　簡約公屋屬臨時性質，預計入住５年後地皮便會交出，重新以原土地用途發展。以項目造價
計算，每伙每月成本超過１﹒４萬元，預計建築期２年和營運期５年後，便要還原，既不環保，
亦造成浪費。從經濟角度出發，港府應加快公營房屋興建，才能有效滿足基層住屋的實際需要，
內地建屋步伐比香港快，香港或有需要簡化建屋程序。
　　立法會工務小組日前已通過簡約公屋首批約１４９億元撥款，計劃勢在必行，在此情況下，
當局應避免興建高層樓房，在保證安全下，確保新建房屋符合「簡約」原意。現時偏遠的過渡性
房屋甚至公屋的入住率亦偏低，公帑應「用得其所」，津貼劏房戶自行選擇合適單位，效果可能
更佳。
　　有市民擔心啟德興建約公屋會削弱東九龍發展成香港第二個核心商業區的計劃，事實上，疫
情爆發後，發展大計定必延後，現時不少商業區空置率上升，發展商投資發展的意慾低，但待得
低潮過去，市況反彈時，才拆卸已經興建的臨時性房屋，便會錯過上行周期。《南華證券副主席
　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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