【專訪】陶冬：第一個走向破產的核武器國家

《經濟通通訊社１３日專訊》說到巴基斯坦，人們第一時間總會想到世界人口第五大國和著

名的費薩爾清真寺，但眼下卻可能是第一個走向破產的核武器國家。瑞信亞太區財富管理部大中

華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時表示，巴基斯坦正在面臨建國以來最嚴峻的經

濟挑戰，其經歷再次證明，小國外債欠得太多，是會出大事的。

他指，巴基斯坦盧比今年以來對美元貶值２２％，通貨膨脹超過２０％，創下４８年新高，

更重要的是市場上三分之一的食品缺貨，嚴重威脅老百姓的生活。俄烏衝突帶來了能源短缺、食

品短缺，給已經千瘡百孔的巴基斯坦經濟帶來了重創，食品和天然氣價格暴漲，觸發了嚴重的通

脹和聲勢龐大的示威遊行。

同時，本國資金流向海外，巴基斯坦盧比匯率承受巨大的壓力。外匯儲備從一年半前２００

億美元下降到不足３０億美元，現在僅能覆蓋三個星期的進口金額，而它的短期債務卻達４２億

美元。而最新的總外債金額為１２６９億美元，聯儲的暴力加息和海外美元流動性的減少，把巴

基斯坦直接推進了債務危機。去年災難性的水災，造成超過３００億美元的損失，衝擊了幾千萬

人的生活。



＊ＩＭＦ要求開放匯率換救助＊



儘管ＩＭＦ在去年底與巴基斯坦政府達成９０億美元的救援計劃，來制止該國債務違約。但

是談判卻不得要領，救援資金甚麼時候可以到達，根本不知道。ＩＭＦ開出的藥方，包括必須開

放匯率和物價，做出大量的結構性改革。但歷史經驗顯示，危機中開放匯率，勢必造成匯率的坍

塌。此外，巴基斯坦借的多是美元債，但是又無法像美國那樣印鈔。１９８０年以來，巴基斯坦

總共要求過１３次ＩＭＦ救援，這次看來也很難靠自己的力量熬過難關。

