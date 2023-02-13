【企業盈警】永勝醫療（１６１２）料去年盈轉虧蝕最多２０００萬

《經濟通通訊社１３日專訊》永勝醫療（０１６１２）發盈警，預計截至２０２２年１２月

３１日止年度盈轉虧，集團錄得綜合淨虧損介乎１５００萬元至２０００萬元，上年度錄得純利

６０７０萬元。

公司指，預期錄得綜合淨虧損，主要由於呼吸產品滯銷，加上冠狀病毒要重症監護的患者人

數大減，呼吸產品分部收入按年減少４１﹒２％。（ｈｐ）

