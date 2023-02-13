【企業盈喜】英恒科技（０１７６０）料去年純利增逾１倍

《經濟通通訊社１３日專訊》英恒科技（０１７６０）發盈喜，預計截至２０２２年１２月

３１日止年度純利，較上年度純利約２億元人民幣，大幅增加不少於１００％以上。主要原因是

由於本年度內，新能源汽車的核心解決方案，帶動整體收入預計增加５０％以上，加上集團整體

高效營運，尤其在研發和產品開發方面的規模效應帶來的效益。（ｈｐ）



