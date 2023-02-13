  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/02/2023 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒８６億元，買美團沽港交所

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指低開２８０點，報２０９１０點。最高升３９點報
２１２３０點，最低跌３９０點報２０７９９點。恒指收報２１１６４點，跌２６點或
０﹒１２％。
　　北水全日淨流入３１﹒８６億元，減少１﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是香
港交易所（００３８８）、工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１１２０﹒７４億元減少６﹒４％。其中港股通成交３２１﹒５億元，佔總成交
２８﹒７％。
　
＊明天鮮花類訂單騎手獲美團補貼＊
　
　　據《中國證券網》報道，美團將針對鮮花、美妝、手機等「大體積、大重量、高價格」訂單
，優化配送規則。以配送一部手機為例，騎手可獲基礎配送費疊加高價單補貼，在路程大致相同
的情況下，送一單收入約等於平時的四單。
　　美團配送此前通過懇談會等渠道聽取騎手意見，從調度機制、配送時間、配送補貼及申訴免
責多個環節進行了規則優化。
　　僅今年情人節當天，美團配送預計將投入約６００萬元人民幣，用於鮮花類訂單的騎手配送
費補貼。除了配送補貼，在大訂單調度機制上，美團配送也會優先匹配訂單少、餐箱空間充足的
騎手。同時在搶單池展示「商品大體積」等標簽，幫助騎手判斷是否接單；配送時間上，充分考
慮大訂單的配送難度，保障騎手時間充足和安全行駛；申訴免責上，對於無法配送的訂單，騎手
可通過異常場景申訴獲得免責，保障正當權益。
　　美團升０﹒０７％報１４８﹒２元，北水淨買入７﹒３億元；盈富基金升０﹒１９％報
２１﹒３４元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升０﹒８３％報３８６﹒６元，北水淨買入
３﹒５億元。
　　香港交易所無升跌報３３５元，北水淨賣出１﹒８億元；工商銀行跌０﹒２５％報４﹒０３
元，北水淨賣出１﹒６億元；建設銀行跌０﹒６％報４﹒９５元，北水淨賣出０﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　７﹒３１
　　盈富基金　（０２８００）　　　　　　５﹒８３
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　３﹒５３
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒２５
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　１﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　　　（００３８８）　　　　　－１﹒８４
　　工商銀行　　　　　（０１３９８）　　　　　－１﹒５７
　　建設銀行　　　　　（００９３９）　　　　　－０﹒９３
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　－０﹒５６
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　－０﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/02/2023
《神州經脈》港券商關內地客帳戶　銀行資產風險分類擴圍　滬指升
人氣文章財經熱話13/02/2023
【聊出個未來】百度文心一言攻聊天機械人市場 數據庫優勢勝同行
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：中國2023年需留意三大風險
人氣文章財經熱話13/02/2023
【匯市專訪】央行貨幣政策偏鷹或鴿？日圓部署策略
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】野村陸挺：「超額儲蓄」藏誤解　中國消費V彈勿盲目樂觀
人氣文章專訪13/02/2023
【專訪】陶冬：第一個走向破產的核武器國家（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金