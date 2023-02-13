《美元走勢－羅明立》美國通脹如反彈，將有利美匯回升

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３２﹒２０ １３２﹒３０ １３１﹒４４

歐元╱美元 １﹒０６７７ １﹒０６７９ １﹒０６５５

英鎊╱美元 １﹒２０５７ １﹒２０５９ １﹒２０３３

美元╱瑞郎 ０﹒９２４４ ０﹒９２５９ ０﹒９２３６

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》美國２月密歇根大學消費者信心指數由６４﹒９升至６６﹒４，高於預期，加

拿大失業率維持於５％，就業人數則大升１５萬，遠好於預期的１﹒５萬。而市場關注的英國第

四季的經濟按季零增長，驚險避過衰退。上周五（１０日）美匯指數全日高收，再次逼近１０４

。１月非農就業數據非常強勁，但美聯儲局主席鮑威爾重申預期今年通脹將明顯回落，市場認為

局方的貨幣政策存在不確定性，觀望明日（１４日）公布的消費物價指數。

英國避過經濟衰退，但鎊匯仍然受壓，繼續關注２００天線的１﹒１９５０及１﹒１８３０

的支持。上周五有消息指日本政府會提名央行政策委員會前成員植田和男接任行長一職，由於市

場認為其貨幣政策立場非鷹非鴿，較之前另一人選副行長雨宮正佳的溫和政策有別，一度令日圓

反彈，但美元強勢加上消息無法証實，日圓升勢未能持續。如美國通脹數據反彈將有利美匯回升

。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７００ １﹒０６００ １﹒０７３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２１００ １﹒１９８０ １﹒２１５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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