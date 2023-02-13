【國安立法】賣地招標增國安條款，政府有權取消資格、中止租約

《經濟通通訊社１３日專訊》據《經濟日報》報道，地政總署於去年１１月起，在多幅政府

土地出讓招標文件中，加入國家法適用條文。若開發商或其母公司可能參與了被視為威脅國家安

全的活動，將禁止該開發商參與投標，以及有權因國安考慮中止短期租約。

報道引述地政總署資料顯示，由２０２２年１１月４日開始招標的啟德２Ａ區４、５Ｂ及

１０號地盤起，至今推出的多幅官地，包括赤柱環角道，以及正在招標的荃灣寶豐路、旺角洗衣

街地皮等，均加入新增條款，提及政府保留權力，可以因投票者或其母公司涉及威脅國家安全活

動，而取消其資格。

短期租約用地方面，包括剛在上月底截標的將軍澳第１３７區混凝土廠用地，當局除了以國

家安全為由，有權取消入標者資格外，若果當局合理相信中標的承租者涉及違反國家安全利益的

行為，亦有權中止該份租約。



＊發展局：不擔心影響投標意慾＊



發展局回應指出，政府內部的《物料供應及採購規例》於２０２２年８月２９日更新，加入

維護國家安全法的相關要求，有關原則適用於所有種類及形式的政府採購，而地政總署隨後相應

地把適用的條款加入所有賣地文件以及短期租約招標文件。當局亦不擔心有關招標條款會影響投

標意慾。

報道亦指出，就短期租約而言，政府亦可中途終止合約，因為政府是以地主身份把政府土地

租予中標的租戶，政府與這中標者的採購合約關係於租約期間持續有效。而在上述條款並不適用

於政府賣地，因完成招標程序及簽立土地文件手續後，售予中標方的土地屬私人財產，雙方不再

存在採購合約關係。倘若涉及危害國家安全的犯罪行為，則執法機關會依法處理。（ｒｈ）

