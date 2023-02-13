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13/02/2023 11:24

【預算前瞻】畢馬威料本年度財赤１２０９億，倡派五千元消費券

　　《經濟通通訊社１３日專訊》畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，預計港府於２０２２╱
２３財政年度將錄得約１２０９億元赤字，而在土地相關收入較原先估計少３５０億元，印花稅
收入較原先估計少４００億元，畢馬威估計港府於２０２３年３月３１日的財政儲備為８３６２
億元。
　　她指出，儘管預計這是四內第三度錄得赤字，但邊境開放和防疫措施放寬為轉虧為盈提供契
機，並指在明朗前景下因過去為應對疫情及紓解民困而提出的支援措施，而導致短期的赤字是可
以接受的，港府應及時善用儲備以刺激經濟，協助市民和企業為經濟好轉做好準備，繼續採取針
對性的可持續措施，保持香港的中長期競爭力。
　
＊倡向香港永久性居民及新來港人士派五千元電子消費券＊
　
　　畢馬威中國稅務合夥人何家煇表示，在即時措施方面，建議向每名１８－６９歲香港永久性
居民及新來港人士派發５０００元電子消費券以刺激經濟，亦將一部分電子消費券用於指定行業
，如飲食，消閒娛樂等，而７０歲以上香港居民可透過高齡津貼收取５０００元現金，亦建議為
由２０２３╱２４年度內新受雇的旅遊業從業員提供為期３個月。每月３０００元的工作津貼。
　　在稅務寬減方面，畢馬威建議一次性寬減２０２２╱２３課稅年度百分之百的利得稅、薪倖
稅及個人入息課稅，每宗個案以２００００元為上限；寬免２０２３╱２４　年度薪俸稅暫繳的
一半。
　
＊建議寬減住宅物業差餉，新增薪俸稅免稅額＊
　
　　在差餉寬減方面，畢馬威建議寬減２０２３╱２４年度住宅物業差餉，首兩季以每戶每季
１５００元為上限，其後兩季以每戶每季１０００元為上限；寬減２０２３╱２４年度非住宅物
業差首兩季以每戶每季５０００元為上限，其後兩季以每戶每季２０００元為上限。
　　在短中期措施方面，畢馬威建議，就重點企業向香港人才提供的股份獎勵豁免薪俸稅；新增
薪俸稅免稅額（例如引入照顧者免稅額），以鼓勵全職父母重返勞動市場等。在長期措施方面，
則建議建議採用８﹒２５％減半利得稅率徵稅；放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件等。
（ｂｎ）

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