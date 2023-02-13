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13/02/2023 14:00

星展香港：料今年本港貸款錄單位數增長

　　《經濟通通訊社１３日專訊》星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Ｓｅｂａｓｔｉａｎ　
Ｐａｒｅｄｅｓ）在全年業績發布會上表示，今年本港貸款增長受不同因素影響，除了受到經濟
增長的正面影響，也受到美元走強，以及人民幣及美國利率走勢不同等負面影響，料本港貸款增
長將會放緩，估計今年本港貸款錄單位數增長。
　　龐華毅指出，隨著全球重新開放邊境，內地及香港的資本市場將重新活躍，預期將對集團的
費用收入帶來重大的有利影響，包括財富管理、保險及信用卡等，預計財富管理費收入將大幅增
加，料非利息收入和不同的產品成為今年的增長引擎。
　　龐華毅補充，隨著內地政府推出多項政策支持經濟增長，預期今年中國ＧＤＰ錄增長
５﹒５％，今年香港ＧＤＰ則錄６﹒５％增長。
　
＊內房敞口佔比僅為７％＊
　
　　星展銀行（香港）財務總監陳立珊表示，集團在過去兩年一直審慎管理及降低有關的內房敞
口，在去年底其有關敞口佔比為７％，當中包括國企，若只計算大型民企則僅為１－２％，又指
其按揭帳薄（ｍｏｒｔｇａｇｅ　ｂｏｏｋ）相對其貸款組而言屬較小的比例，在去年底佔比僅
為６％。
　　她又指，最近市場預期美聯儲或放緩加息步伐，認為隨著香港息口跟隨美國，將有助其淨息
差，但留意港元拆息在過年後下跌，若港元拆息走低或影響其淨息差的表現。
　　印度富豪Ｇａｕｔａｍ　Ａｄａｎｉ旗下阿達尼集團（Ａｄａｎｉ　Ｇｒｏｕｐ）最近受到
美資沽空機構狙擊，龐華毅表示，該行與阿達尼的接觸更多是與其營運公司，該行有借貸予其營
運公司，但指其營運公司表現穩固，對現時相關敞口沒有任何憂慮。（ｂｎ）

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