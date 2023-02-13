【預算前瞻】稅務學會：倡派五千元消費券，繼續推行逆周期措施

《經濟通通訊社１３日專訊》香港稅務學會會長劉昭華表示，２０２３╱２４財政預算案應

繼續推行逆周期措施（但相關措施應為較小規模並更具針對性），以在短期內緩解最受經濟不景

氣影響的個人和企業所面對的財務壓力，並同時探討於中長期能夠提升香港競爭力的措施。隨著

全球最低稅及新修訂「外地收入豁免徵稅制度」的實施，香港稅制將面對多方面的改變。

該學會指出，制定一系列稅務和非稅務措施以確保香港仍然能夠吸引外資來港投資及營商尤

為重要。這些措施包括為在岸和離岸股權處置收益的資本性免稅申報提供更大的確定性，並優化

目前與知識產權相關收入和支出的稅務處理方法，以促進香港成為國際知識產權中心。



＊寬減１００％薪俸稅和利得稅＊



該會建議，政府再向每名合資格香港居民人士發放新一輪總額為５０００元的電子消費券，

以刺激本地需求及經濟復甦並紓緩受疫情嚴重影響人士所面對的財務壓力，亦建議政府考慮推行

額外措施以進一步促進香港旅遊業復甦，當中可包括：補貼本地零售及餐飲企業以為旅客提供折

扣、提供酒店住宿折扣和舉辦抽獎以送出獎金等。

該會建議，寬減２０２２╱２３課稅年度１００％的薪俸稅和利得稅（以１００００元為上

限）；寬減２０２３╱２４年度四個季度的差餉（以每季１５００元為上限），而每位個人只能

為其中一個所持有的住宅物業獲得差餉寬減而該物業的應 課差餉租值不能超過某特定金額企業

所持有的物業則不受限制；及豁免２０２３╱２４年度商業登記費。



＊豁免徵收首置買家的從價印花稅＊



該會建議，豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，建議設定有關交易條件如下

：（１）該住宅物業的市值不高於港幣八百萬；（２）買家必須為自然人並年滿１８歲；（３）

買家必須為香港永久性居民；（４）買家或其配偶從未持有任何位於香港的住宅物業；及（５）

買家必須連續三年居住於該住宅 物業，若買家在購買物業後三年內出售該物業，買家須繳付已

獲豁免的從價印花稅及同時繳交額外印花稅。

該會建議，政府對香港的稅制和稅收結構進行全面檢討（包括探討可以擴大香港稅基的可行

方案），以確保香港公共財政的長遠穩定，亦建議長者醫療券計劃的合資格年齡門檻由６５歲降

低至６０歲。該會亦建議政府根據其財政狀況定期審視該計劃的年齡門檻。（ｂｎ）

