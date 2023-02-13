【夜期時段】即月期指最新報２１２０９點，升３３點，高水４５點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１１９２點，升１６點，高水
２８點，最新報２１２０９點，升３３點，高水４５點，合約成交２０３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１６３點，升１４點，高水１９點，最新報７１６３點，
升１４點，高水１９點，合約成交３５４張。
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