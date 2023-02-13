【預算前瞻】香港稅務學會料港府錄財赤１１００億，建議擴闊稅基

《經濟通通訊社１３日專訊》香港稅務學會建議政府再派５０００元電子消費券，香港稅務

學會會長劉昭華表示，派發消費券除了幫助紓緩受疫情影響的個人財務壓力外，亦有助刺激本地

需求，推動電子支付方面的商業活動，經濟復甦在各方面的步伐未必一致，有助紓緩相關的財政

壓力，又指５０００元消費券屬相對合理水平。

她指出，香港經濟在２０２２年第一季顯著轉差，雖然經濟情況在第二季有所改善，但本港

經濟在第三季的按年收縮幅度擴大，第三季度的實質本地生產總值按年下跌４﹒５％，２０２２

年首三季度整體經濟按年縮減３﹒３％。香港特區政府將２０２２年實質本地生產總值增長預測

由８月中時覆檢的－０﹒５％至０﹒５％修訂至－３﹒２％，該學會料港府全年財赤達約

１１００億元水平。

香港稅務學會名譽秘書、稅務政策委員會聯席主席曾詠雅表示，該學會建議政府考慮擴闊稅

基，包括銷售稅，又指政府要考慮當中的正反兩面影響，在推出上述有關擴闊稅基的舉措時，或

需推出相關的紓緩措施，以使稅負不會馬上增加。

對於有政黨建議增加博彩稅，曾詠雅指，現時難判斷現時是否適合增加博彩稅，但指學會希

望政府能考慮不同的開源措施。（ｂｎ）





