【企業盈警】傳遞娛樂（１３２６）料中期轉蝕至少約１５００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》傳遞娛樂（０１３２６）發盈警，料截至去年１２月底止中期
淨虧損介乎約１５００萬至２１００萬元，上年度同期溢利則約１０６０萬元。
集團認為，盈轉虧主因疫情影響，以及相關隔離、出行措施的限制，集團多個電視劇及綜藝
項目的製作及旗下藝人的工作安排出現延期，本期間未有新的電視劇及綜藝項目完成拍攝或交付
；及受到疫情的影響，集團藝人經理人業務於本期間的收入及利潤較去年度同期有所減少。
（ｒｈ）
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