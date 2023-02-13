耀才：９８％收入來自香港客戶，停內地客開戶不會對業務構成影響

《經濟通通訊社１３日專訊》耀才證券金融（０１４２８）公布，為積極配合中國監管機構

措施，集團在中國監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，亦率先自行執行以下事項，包括將早前

所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於今年２月１６日起全面暫停使用，直至待中國監管機

構或證監會釐清相關的法規。就上述暫停戶口的安排，集團認為不會對集團業務及收益構成有任

何影響。



＊到目前為止沒有任何國內營業地點＊



為配合中國監管機構法規，集團於較早前已實施一系列的措施，集團早於２０１６年３月已

將國內的資訊中心結束營業；集團到目前為止，並沒有任何國內營業地點；集團由開業至今，所

有交易系統伺服器從未設於國內，全部設於香港；集團對遙距開戶的程序，均一直依據由香港證

券及期貨事務監察委員會所定的遙距開戶要求，均做足以下審查：所有非親身到香港開戶的人士

，均需要持有香港銀行帳戶作為結算帳戶，才可開戶；而開戶的人士必須透過其所登記的香港銀

行帳戶存入不少於１萬元，以作身份認證。



＊首十個月稅後純利增長１１％，９８％收入來自香港客戶＊



集團指，根據集團最新未經審核綜合管理賬目之初步審閱，今年１月份的未經審核稅後純利

約為９７００萬元，比對上月約７２００萬元增長３５％；而２０２２╱２３年度首十個月期間

的未經審核稅後純利為約５﹒１億元，與去年同期約４﹒６１億元相比亦增長約１１％，而當中

的主要收入來源以香港客戶為主，佔集團收入約９８％，足以證明進行上述措施對未來業務不會

帶來影響；而盈利增長的主要原因是因為隨著香港整體經濟氣氛改善，及恒指上升所帶動，加上

集團有效的成本控制所致。（ｂｎ）

