【人民幣定存】上商明日起修訂人幣定存優惠，年利率達２﹒１５厘

《經濟通通訊社１３日專訊》上海商業銀行修訂人民幣定期存款推廣優惠，由明日起，客戶

以「全新資金」或「兌換資金」開立人民幣定期存款，１２個月、６個月、３個月和１個月的年

利率分別為２﹒１５厘、２﹒１厘、２﹒０５厘和１﹒５厘，起存額為１０萬元人民幣，不適用

於經網上銀行或電話理財進行之交易。（ａｃ）

