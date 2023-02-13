【人民幣定存】上商明日起修訂人幣定存優惠，年利率達２﹒１５厘

《經濟通通訊社１３日專訊》上海商業銀行修訂人民幣定期存款推廣優惠，由明日起，客戶
以「全新資金」或「兌換資金」開立人民幣定期存款，１２個月、６個月、３個月和１個月的年
利率分別為２﹒１５厘、２﹒１厘、２﹒０５厘和１﹒５厘，起存額為１０萬元人民幣，不適用
於經網上銀行或電話理財進行之交易。（ａｃ）
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