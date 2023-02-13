《小傳日記》鮮花電話太輕無人送？美團貼錢騎手爭住衝！

《小傳日記》魚缸今日繼續尋底，今朝低開２８０點跌穿２１０００之後，跌到２０８００

之後即刻回升，最終收市都只係跌２６點，可能２０８００裂口底真係有支持！

聽日就係情人節，神州復常之後人民消費力提升，男士情人節送禮都豪返。香江就興送花去

ｏｆｆｉｃｅ，而上面就連ｉＰｈｏｎｅ都會就咁嗌人送上去。不過對於騎手嚟講，送呢類貴嘢

都好大風險，所以未必敢送。有見及此，美團（０３６９０）就公布大物件訂單優化措施，針對

鮮花、美妝、電話等等「大體積、大重量、高價格」嘅訂單分別優化配送規則，提供誘因畀騎手

去接呢類情人節柯打，而方法就係美團自己出錢補貼騎手。

以往計錢方法，主要都以重量、體積嚟計算，所以電話呢類又貴又輕秤嘅單就無乜人接。不

過美團宣布今年預計將會投入大約６００萬銀人仔，用於鮮花類訂單的騎手配送費補貼。呢兩日

運送呢類情人節禮物，騎手都可以獲得大訂單嘅配送補貼，例如運送「大體積」嘅花束、或者「

高價格」嘅ｉＰｈｏｎｅ，騎手每張單嘅收入會喺基礎配送費上再加送補貼，包含履約難度補貼

、高價單補貼等。有騎手就話，而家最鍾意就係送電話，因為件貨夠貴就有補貼，一樣路程就等

於平時３、４張單嘅人工！

所以用錢解決到嘅問題就唔係問題，如果美團唔肯補貼呢類輕秤嘅情人節禮物，到時要送禮

無人送就又係另一隻關公嘅出場時候，畀少少錢就解決到問題，美團都係當仁不讓！請請！



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