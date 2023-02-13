《與聯共策－鄒建雄》股市展望：未來是否會更加波動？

《與聯共策》在當前環境下，我們很難想像過去１０年股市表現究竟有多平靜，但如果把時

間拉長來看，這段平靜的時期反而與歷史格格不入。因此，倘若未來金融市場波動得更加頻繁，

能夠管控下行風險的投資策略將成為股票投資不可或缺的一環。



＊過去１０年股市表現相對平穩＊



２０２２年以來的股市跌幅至今仍令投資者難以置信。就某種程度而言，過去１０年相對平

靜的股市表現反而放大去年以來股市承受的波動。即便將２０２０年初疫情爆發導致股市短暫波

動的時期納入考量，過去１０年全球股市的波動性仍低於１９８６年至２０１２年期間的波動幅

度。我們的研究顯示過去１０年ＭＳＣＩ世界指數滾動１２個月回報率下跌的機率只有１９％，

但是１９８６年至２０１２年期間下跌的機率卻高達２７％。

另一方面，這兩段期間股市溫和上漲的機率卻剛好反過來：過去１０年，全球股市溫和上漲

（漲幅介於０％至１０％）的機率約２７％，也讓這１０年的股市表現在歷史上名列前茅。不過

，這兩段期間股市大漲的機率（漲幅超過１０％）則與長期平均值相約。

沒有人能夠預測未來。然而，考量眼前不明朗的經濟環境與地緣政治壓力，我們應該能預期

未來１０年的波動幅度將高於過去１０年，且波動幅度將回到長期趨勢水平。



＊放眼未來的股市波動，有甚麼應對方式？＊



與其因為股市的波動而退避三舍，投資者反而應以策略性資產配置平衡下行風險。聯博認為

高品質、交易量穩定，且估值具吸引力的股票有助掌握股市的回報潛力，並駕馭未來可能更加波

動的市場環境。現時許多投資者不斷湧入較安全的投資範疇，推升了防禦型股票的估值，但是此

時投資者更應採取主動式投資策略，聚焦擁有高品質（Ｑｕａｌｉｔｙ）、穩定性

（Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ）與價格（Ｐｒｉｃｅ）吸引力（ＱＳＰ）的股票。



＊不要執著於相對回報＊



事實上，當大盤大幅上漲時，ＱＳＰ概念股票的表現將稍為落後。因此，在股市強勁上漲的

環境下，投資者必須犧牲一些上行空間。然而，好消息是，當整個市場走跌時，只要投資策略的

跌幅低於大盤，即便無法完整捕捉大盤的上行空間，長期而言表現仍可望優於大盤。

因此，選擇ＱＳＰ投資策略的投資者需要調整心態，不要執著於每一季的相對回報。唯有了

解布局防禦型股票有助於投資組合應對市場波動的衝擊，股市投資者才能堅持到底，掌握關鍵回

報潛力以實現長期財務目標。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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