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13/02/2023 16:15

恒指全日低收２６點報２１１６４，領展收插１３％，新世界挫７％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港股向下，恒生指數全日收報２１１６４，跌２６點或
０﹒１２％，主板成交１１２０﹒７４億元。恒生中國企業指數報７１４４，升１８點或
０﹒２６％。恒生科技指數報４３７４，升１２點或０﹒２９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８６﹒６元，升３﹒２元或０﹒８３％，成交７７﹒８３億元
；美團收報１４８﹒２元，升０﹒１元或０﹒０７％，成交５４﹒７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０４元，跌０﹒１元或０﹒１％，成交４２﹒８５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　　領展（００８２３）公布上市以來首度供股，５供１，供股價４４﹒２元，較前收市價折讓
２９﹒６％，集資約１８８億元，所得款項淨額約４０％至５０％用於還債，領展收跌
１２﹒８２％，報５４﹒７５元，該股成交約５０２３萬股，涉資２７﹒２８億元，盤中高見
５５﹒８元，最低見５２﹒５元；東方海外（００３１６）跌３﹒１４％，收報１３２﹒６元。
　　領展供股拖累本地地產股下跌，新世界（０００１７）收跌６﹒６８％，報２２﹒３５元，
該股成交約１６６３萬股，涉資３﹒７０億元，盤中高見２３﹒４元，最低見２１﹒６５元；恒
地（０００１２）跌４﹒７９％，收報２７﹒８元；九置（０１９９７）跌２﹒９４％，收報
４２﹒８５元；新地（０００１６）跌２﹒５９％，收報１０９﹒１元；恒隆地產
（００１０１）跌２﹒１３％，收報１５﹒６４元。
　　另外，潤啤（００２９１）逆市收升４﹒９１％，報６０﹒８５元，該股成交約９１８萬股
，涉資５﹒５３億元，盤中高見６１﹒６元，最低見５７﹒２５元；海底撈（０６８６２）升
４﹒７１％，收報２０﹒２５元；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒１７％，收報１６﹒９４元
；百威亞太（０１８７６）升３﹒０６％，收報２３﹒６元。（ｋｙ）

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