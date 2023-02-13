《每周華語－黃溢華》「Ａ﹒Ｉ﹒」的前世今生

《每周華語》微軟１９７０年代╱１９８０年代產品甚多，「滑鼠」乃其中之一。今天微軟

於「ＡＩ」產業全面出擊，與Ｇｏｏｇｌｅ及不少企業爭雄，投入巨大資金，真的不可有失了。



Ｇｏｏｇｌｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ上周下跌，事因Ｇｏｏｇｌｅ的對話「Ｂａｒｄ

ＡＩ」出錯，引致市場失望。「ＡＩ」（人工智能）成為科研╱科技焦點。１９８０年代，「

ＡＩ」早已成為大學科研重點。可惜十多廿年無真正的突破。個別科研人員╱學者更認為「ＡＩ

」已死，不會有前景。但不少學者並無放棄，且有「大數據」概念等等的推動，又有晶片╱運算

配合，使「ＡＩ」又再得到全新的推動。



「ＡＩ」由認為無「前景」到「重生」，亦說明只要有新的理論及切入角度，不少事情可以

有全新的發展。「ＡＩ」今天成為不可缺少的產業，提升不少產業生產力，正說明不可輕言無「

前景」。由理論配合「晶片」且實際有作為，例如Ｎｖｉｄｉａ等等企業已成為前沿者。事實上

，微軟亦大力推動「ＡＩ」的「軟」實力及角色；而Ｇｏｏｇｌｅ上周的「失誤」當然使人失望

，亦說明所有產業的發展，不可能一帆風順。當人工智能「ＡＩ」可能有其危險性，軟件╱電腦

可「自行」考試且有很好的成績，寫書、作畫、語言對話全都「可行」，使世界可能步入真假難

分的世代。



書本由電腦╱軟件用「ＡＩ」寫出╱出版？名畫由電腦「組合」？！這些突破，前所未有。

「人」的世界與「ＡＩ」混合，不知是好是壞。而金融市場分析，由「人」與「ＡＩ」進行，不

知誰勝誰負？軟件╱硬件「學習」不是新生的事物。惟今天晶片╱運算太勁、太快，超出想像，

若「學習」自行更新且超越「人」，會否３０２３年「人」由「ＡＩ」「管治」？！或許不需

１０００年，１００年之內，「人」的「老朋友」便是「ＡＩ」呢？量子電腦如果成為事實，那

麼「ＡＩ」有超強的運算，此時「學習」更快，又若晶片設計同時有全新突破，「ＡＩ」成為「

人」的主人亦不足為奇。「人」面對巨大生存威脅，５０年後無冰川？無河水？可能「ＡＩ」可

以為「人」提供解決方案。假如「人」仍可「命令」「ＡＩ」，那麼此一產業可能救人類於危難

之中。當然，「ＡＩ」仍不是萬能解藥，神級的產業。世間不少事情目前根本無「大數據」配合

，而「ＡＩ」有必有自身的局限性。半世紀前，晶片視為萬能。今天晶片又真的萬能的東西嗎？

可以「無限」縮小嗎？



美不少大企業往「ＡＩ」發展，亦衍生全新的社會問題。半世紀前，科技大突破，也衍生不

少社會問題。可見美科技企業，自身往前走必然不斷衍生全新的監管問題：科技好，但不是萬能

及無成本的。



１９７０╱１９８０年代的１０年，不少「ＡＩ」產業中的創新企業倒閉，原因甚多。晶片

╱運算力╱軟件╱大數據未及跟上及出現乃主因。１９７０年代的晶片改變了世界，２０１０╱

２０２０年代及未來的「ＡＩ」晶片有可能改變了人類的命運及生活模式。所謂「ＡＩ」若可自

行「思維」，有「人」以外的「知識」，那麼是好是壞真的無從預計。無人駕駛及不少產業，有

「ＡＩ」如虎添翼，因而大中小企業往「ＡＩ」走了！《資深市場人士 黃溢華》



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