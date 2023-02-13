《股語有云－古添力》國航有聰明錢流入，中線上望１２﹒５銀

《股語有云》中國國航（００７５３）主要基地位於北京，亦為內地最大商業航空公司之一

。主要業務包括航空營運業務，即提供航空客運及貨運服務；其他業務包括提供飛機維修服務、

地勤服務及其他航空公司相關服務。

按照中國會計準則，國航截至２０２２年９月底止九個月業績，錄得股東應佔虧損擴大至

２８１億人仔，營業額減少２６﹒７％至４２０﹒８９億人仔，於２０２２年９月３０日，集團

持有現金及現金等價物餘額１３７﹒７６億人仔。

國航公布，２０２２年乘客約３８６０﹒７２萬人次，同比下降約４４﹒１％，客座利用率

６２﹒７％，下跌５﹒９個百分點，貨郵量約８４﹒４１萬噸，同比跌２８﹒９％。集團指，去

年１２月共引進３架Ａ３５０飛機，３架ＡＲＪ２１－７００飛機，退出１架Ｂ７３７－８００

飛機。截至去年１２月底，合計運營７６２架飛機，其中自有飛機３１２架，融資租賃２４７架

，經營租賃２０３架。



＊受疫情影響，去年料蝕近４００億人仔＊



另外，國航發盈警，預期２０２２年度歸屬上市公司股東的淨虧損約３７０億至３９５億人

仔，２０２１年同期淨虧損約１６６﹒４２億人仔。主要受新冠疫情持續影響，旅客出行需求處

於低位，同時，由於油價高企、匯率波動等多重不利因素，令公司經營改善的難度進一步加大，

主業相關投資企業亦受到嚴重影響。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾６６００萬元淨流入中國國航，過

去一個月有逾７５００萬元淨流入，過去三個月更有逾９﹒４億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，國航今日走勢現大陽燭，且重上１０天線水平，９ＲＳＩ回升

至５０水平，添力建議現價約６﹒９６銀買入，首站以去年１２月中高位７﹒７７銀為目標，中

線上望２０１８年２月高位１２﹒５銀，跌穿２５０天線約６﹒１２銀止蝕。 《古添力》（本

欄逢周一、三刊出）



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