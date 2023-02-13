《地產人眼－盧展豪》香港需發力，成為聚人之都

《地產人眼》市場憧憬中港通關帶動經濟復甦，令靜如死水的旅遊業活起來，進一步帶動零

售及飲食業回暖。無可否應，本地舖市早在通關前夕已見起色，不少投資者於農曆新年前四出搵

舖，而且上月問盤及成交未受新春長假影響，亦較疫情期間多月活躍，那麼舖市會在何時彈起呢

？



筆者認為，在疫情封關下，本地零售及飲食業式微多時，業界均期待生意可早日反彈，惟市

場復甦亦有過渡期。首先，旅客消化通關消息及計劃外遊並非一時三刻之事，而且中港封關多時

，部分旅客的消費習慣或早已改變，不排除對來港購物失去與趣，甚至購物清單早已不同。面對

這些未知之數時，商戶須要審時度勢，靈活變通地調整貨品庫存，以滿足顧客需求。



雖然最近陸續見到「拖喼」自由行來港買金飾、藥物及日用品，而且名店門外早於新春期間

已大排長龍，惟復甦需時，因此通關起首三個月尚未能反映真實零售市況，或多需約二至三個月

才可粗略摸到市場大勢，即是最快於「五一」長假後，才可見到明顯好轉，但是要追上疫情前的

黃金消費，仍是充滿不確定性的漫漫長路。



封關的三年間，香港一直實施嚴謹的檢疫措施及防疫限制，加上早年的社會運動，或多或少

影響了中外旅客對香港的觀感。更何況，東南亞國家例如日本、韓國、泰國、新加坡等亦是旅遊

熱門地，亦較本地提早防寬檢疫限制，因此香港要突圍而出、吸引旅客並不容易。而最近港府為

振興旅遊業，推出新一輪的「你好，香港！」宣傳活動，向全球旅客送出５０萬張機票，以及總

額龐大的旅客消費優惠券，並會舉辦多項大型盛事。無容置疑，主動一點，向前走多幾步，向旅

客介紹香港的新元素，提醒他們香港已預備好，歡迎大家前來港觀光、消費，吸引專才前來投資

、定居，確為重要，亦是重中之重。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

