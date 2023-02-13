《神州頭條》財經報章頭版摘要：商業銀行風險分類大變革

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



項目建設「踩油門」，央企擴投資幹勁足

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近期，央企重大項目建設加快推進。業內人士認為，隨著一個個重大項目「跑」出更多實物工作

量，疊加政策對央企擴大有效投資的支持力度加碼，預計今年新老基建投資增速仍將維持相對高

位。



商業銀行金融資產風險分類辦法出爐

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銀保監會、人行１１日發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，將商業銀行金融資產風險分類

對象由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產，強調以債務人履約能力為中心的分類理念。



交易所債券做市業務首周運行穩健

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交易所債券做市業務自２月６日啟動以來，首批１２家券商展業已滿一周。申萬宏源債券做市業

務負責人顧宗源表示，在債券做市首周，公司為數十隻債券提供做市服務，業務初期以穩健為主

，日均成交額數億元人幣。





《上海證券報》



全面註冊制「改寫」併購重組生態

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由「試點」走向「全面」，註冊制在板塊上橫向鋪開的同時，也在基礎制度改革上縱深推進。作

為資本市場整合提質的重要渠道，併購重組的「老旋律」，或將在全面註冊制的背景下彈出「新

節奏」。



地方、央企紛紛發力新能源建設

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近期多個地方、央企著手加快推進新能源項目建設和招標工作，產業鏈上下游迎來新氣象。



商業銀行風險分類大變革

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商業銀行須對承擔信用風險的全部表內外金融資產開展風險分類。銀保監會、人民銀行１１日發

布的《商業銀行金融資產風險分類辦法》明確了該要求。





《證券時報》



商業銀行金融資產風險分類最新標準落地

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銀保監會、人行近日發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，將商業銀行金融資產風險分類對

象由貸款擴展至表內承擔信用風險的金融資產，包括但不限於貸款、債券和其他投資、同業資產

、應收款項等。



跨境電商出口退運減負

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近日，財政部、海關總署、國家稅務總局聯合發布文件，降低跨境電商退貨後免徵進口關稅的門

檻，這將有利於降低跨境電商企業出口退運成本。記者採訪了解到，政策受到廣泛肯定和歡迎。



ＣｈａｔＧＰＴ取代「金融民工」道阻且長

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ＣｈａｔＧＰＴ近日火到出圈，許多人迫不及待開始探索用ＣｈａｔＧＰＴ代替人工的可能。有

分析師嘗試基於ＣｈａｔＧＰＴ的協助去構建量化交易模型，但最終發現這是不切實際的，因為

其給出的模型相對簡單。（ｌｃ）

