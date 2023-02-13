《鍾之日記》領展抽水先插水，棄內地客耀才挫

《鍾之日記》２月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



漂流氣球帶來的外交風波沒完沒了，美方加強對領土上空飛行物體的檢測，八日內美軍在美

國或加拿大上空擊落了四個飛行物體，其中一個被擊落的氣球確認來自中國，美國將和該氣球有

關的六個中國實體列入貿易黑名單，包括五間企業和一間研究機構。市場關注近期中美關係愈趨

緊張，加上靜待本周的日本央行新行長任命，以及美國的通脹數據，將從中推測聯儲局未來利率

走勢，香江魚缸兩周累挫近１５００點後，今日反覆跌不足３０點。

恒指低開２８０點或１﹒３２％，報２０９１０，甫開曾插３９０點，低見２０７９９，之

後內地股市造好帶動下，港股跌幅收窄，午後在Ａ股帶領下跌幅收窄，恒指３時半後曾倒升３９

點，見２１２３０點全日高，不過後勁不繼，恒指收市跌２６點，報２１１６４，主板成交

１１２０﹒７４億元。國企指數報７１４４，升１８點或升０﹒２６％。恒生科技指數報

４３７４，升１２點或升０﹒２９％。



＊滬指收升近１％，Ａ股成交增＊



儘管中國新增信貸數據強勁，惟因銀行股受新政策影響走低，不過白酒、軍工、基建等板塊

大幅拉漲，滬深股市半日低開高走，午後進一步走高，滬綜指收升０﹒７２％，報

３２８４﹒１６點，深成指升１﹒１４％，創業板指同揚１﹒１％。

兩市全日成交９７９１億元人民幣，接近萬億元，較上交易日（１０日）成交上升９﹒７％

，陸股通淨流入近７億元人民幣。

人民銀行和銀保監日前發布《商業銀行金融資產風險分類辦法》，今年７月起施行，並設近

三年的過渡期。該辦法要求商業銀行將所有要承擔信用風險的金融資產進行風險分類，風險分類

對象，由貸款擴展至承擔信用風險的全部金融資產。銀保監強調《辦法》的影響總體可控，中國

商業銀行金融資產質量整體處於較好水平，並稱正在研究針對所有不良資產的風險緩釋手段。



＊領展折讓供股，地產股陪跌＊



領展（００８２３）宣布上市以來的首次供股，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資

，每個供股基金單位認購價４４﹒２元，較周四收報６２﹒８元，折讓２９﹒６％，籌集約

１８８億港元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換）。領展指，是次供股集資可壯大

領展的資本基礎，部署增長新征程，同時將淨負債率降至低於２０％。

市場認為，領展希望股東「犧牲」３年股息進行供股，供股是合理舉動，但時機並不佳。高

盛直指，「基於管理層早前稱對於負債比率低於３０％感到舒適，故是次供股行動令市場相當意

外」。高盛調低領展評級至「中性」，目標價降１％至６８﹒９元，而撇除供股權的合理估值應

為６４﹒８元。花旗調低領展目標價１０％至５９﹒８元，以反映派息減少，同時因股價上升乏

力。

領展今日裂口低開１５％後，愈跌愈多，一度低見５２﹒５元，為去年１２月８日以來新低

。尾市跌勢喘定，收市仍跌１２﹒８％，報５４﹒７５元。

領展行政總裁王國龍便稱，領展是次供股是「好天斬埋落雨柴」，預先預留彈藥作未來潛在

併購之用，即使資金暫時未有用途，也可放在銀行存款，賺取高息。

市場憂慮其他地產股有樣學樣，向市場抽水。加上地政總署在去年開始在賣地及短期租約條

款內加入國安法適用條文，政府有權因國安原因取消入標資格，更有權因國安考慮中止短期租約

。地產股普遍偏軟，新世界發展（０００１７）跌６﹒７％，九倉置業（０１９９７）料去年由

盈轉虧，跌２﹒９％。其他地產股走軟，恒地（０００１２）跌４﹒８％，新地（０００１６）

跌２﹒６％，長實（０１１１３）跌０﹒８％。



＊阻買港美股防走資？耀才停接內地客應聲急跌＊



據內媒報道，香港本地券商耀才證券（０１４２８）近日通過郵件告知客戶，決定於由２月

１６日起暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶，證券帳戶只准賣不准買，期貨等衍生產品投資同樣

只能平倉不可開倉，並會在下周四（２３日）強行退回內地客戶的帳戶餘款。受消息刺激耀才價

跌１２﹒３％，報１﹒３５元。另外，時富金融（００５１０）跌５％，結好控股

（０００６４）跌１﹒３％。

上周市場已傳出券商收到監管指導，要求在２月１６日之前清散港美股業務，國內ＩＰ要

下線港美股Ａｐｐ，不過當時多家中資券商均稱沒有收到監管的明確指示。

中國證監會近日連發４項證券期貨行業標準，包括《證券公司場外業務資金服務接口》

、《證券期貨業機構內部接口帳戶管理》、《證券期貨業機構內部接口資訊數據》、《證券期貨

業信息系統滲透測試指南》，自公布之日起施行。中證監稱，將繼續推進資本市場信息化建設，

著力做好基礎標準制定工作，促進行業信息交換、信息安全等領域標準研制，不斷夯實科技監管

基礎。

至於中資券商國泰君安國際 （０１７８８）亦傳出暫停內地居民身份開戶，但未經證實，

國泰君安國際跌１﹒３％，報０﹒７５元。內媒致電中信證券國際、東方證券國際和招商證券國

際等中資券商客服部，上述三家券商的工作人員均表示，目前內地客戶仍可以開通帳戶，只要準

備好開戶所需要的資料，就可以申請線上開戶。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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