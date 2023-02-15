《廣匯論勢－鄭廣復》植田和男難解通縮，幣策助推圓匯邁向１２０

《廣匯論勢》日本政府原訂在情人節才派發的「禮物」提前一日送出，說的是下任日本央行

行長人選，經濟學教授植田和男獲提名，之前吹風將由副轉正的雨宮正佳落選，據聞是因為雨宮

正佳拒絕接任央行行長。

日本在過去二十多年來實行寬鬆貨幣政策，但都不能持久將通脹穩定在２％以上，外力的影

響亦短暫，而且日本通脹上升往往滯後於其他主要經濟體，美國１月份整體通脹率下降１個百分

點至６﹒４％，為連續７個月下降，核心通脹率亦連跌４個月至５﹒６％，但日本去年１２月整

體通脹率卻上升２個百分點至４％，為１９９１年１月以來最高，核心通脹率同為４％，但創下

４１年來最高水平。



＊植田和男難解通縮困境＊



日本由２００９年起實行負利率政策，有哪央行官員不知道其對穩定通脹率在２％的「效力

」？植田和男獲提名出任日本央行行長，令市場感到意外，因為無幾個知道他是何許人也，維基

百科有關他的資料亦不多，只知他主要教經濟的！另外，植田和男曾在１９８５至１９８７年擔

任大藏省（現財務省）財政金融研究所主任研究官；１９９８至２００５年擔任日本央行政策委

員會會審議委員，期間在２０００年８月，速水優擔任央行行長時，對結束零利率政策的建議，

植田和男是唯一投下反對票的委員。

岸田政府選擇一個可說是政治素人的植田和男擔任日本央行行長，有分析認為是自民黨內部

的安倍派系，反對揀選形象鷹派的人做行長，故選了一名沒有政治背景的經濟學人。不過，原來

聯儲局前主席，有「央行界理論支柱」之稱的費希爾，是植田和男在麻省理工留學時的指導教授

，而聯儲局前主席伯南克及歐洲央行前行長德拉吉亦是費希爾的弟子，可見植田和男亦非等閒之

輩，不過，就算費希爾出馬亦難解決日本的長期通縮問題，貨幣政策更非解決所有經濟問題的靈

丹。



＊日央行宜趁機撤出寬鬆＊



投資者不要因為植田和男在二千年時投票反對終止零利率，就認定他是鴿派，須知道中央銀

行的主要三大任務是穩定物價、推動就業及支持經濟增長，而日本在１９９８年７月至２００７

年９月間，絕大多數時間處於通縮環境，當時反對結束零利率政策有客觀條件支持。然而，現時

日本通脹率處於數十年來的高位，日本央行無必要維持超寬鬆貨幣政策，而且日本債券市場在政

府干預下變成一潭死水，除非植田和男認為，目前的高通脹屬於短暫性或存在滯後性，不久之後

將會回落，否則，日本央行應趁更換央行行長而逐步撤出超寬鬆貨幣政策。

不過，目前形勢更加複雜，聯儲局已進入加息周期尾聲，在連續四輪上調７５基點後，對上

兩次加息幅度分別降至５０基點及２５基點，聯儲局主席鮑威爾在１月尾的議息會後表示，聯邦

基金利率上限可能較去年１２月預測的高或低，暗示將利率再上調５０基點後就會結束加息周期

。但美國１月份連續第七個月下降，但日本的ＣＰＩ按年變幅卻由２０２１年的負值持續攀升。



＊美消費物價指數創新高＊



美國通脹下降速度固然較預期慢得多，這歸咎於能源價格按月回升２％（１２月跌３﹒１％

），令整體通脹按月升０﹒５％，扣除食品及能源的核心通脹則按月維持０﹒４％升幅，但要留

意的是，整體及核心ＣＰＩ較１２月高，分別達到２９９﹒１７（經季節性調整後更達到

３００﹒５４）及３０２﹒７，且雙雙再創新高。

假設今年２月份ＣＰＩ較１月份ＣＰＩ同樣上升２﹒３７點至３０１﹒５４，與去年２月份

的２８３﹒７１６比較，按年上升６﹒２８％，即通脹率約為６﹒３％，果如此，市場對聯儲局

在今年上半年結束加息周期的預期將進一步降低，相反，延遲結束加息周期的預期很可能會升溫

。今晚美國將會公布１月份零售銷售，預期按月增長１﹒８％，扭轉去年１２月下跌１﹒１％的

劣勢，如此或被市場解讀為經濟表現理想，上半年停止加息無望，聯儲局甚或需要進一步上調聯

邦基金利率預測目標。



＊金價上半年走勢偏弱＊



現階段對金價較為不利，首先是歐、美通脹率回落，黃金失去對沖通脹的藉口；其次是利率

仍在上升，令到無利息回報的黃金價格受壓，全球最大黃金ＥＴＦ－ＳＰＤＲ，截至２月１０日

止，今年以來的持倉仍然減少了３﹒１５噸，反映投資者並未因市場預期美息即將見頂而增持黃

金，即使美息見頂亦不會快速回落，就算ＧＤＰ按季收縮亦料短暫，失業率開始快速上升則須注

意。

現貨金價跌穿每盅司１８５０美元心理關口，從周線圖所見，前一周已呈現穿頭破腳形態，

反映金價很大可能已在接近１９６０美元的水平中期見頂，今年上半年傾向下跌，假設可維持在

２０２０年３月以來的橫行區上落，則１６８０及１６００可視為兩大重要支持位，短線追沽可

以１８７０作為止蝕位。



＊日幣策左右圓匯走勢＊



至於日圓匯價，美元兌日圓在今年１月多次跌至１２７水平均見支持，２月３日更向上突破

２０日ＳＭＡ（現約為１３０﹒７２），連日整固後，本周進一步向上突破。從周線圖所見，

１３２﹒８８極為重要，若然本周收高於該位，則美元兌日圓短期傾向進一步上升。若以１５２

作為江恩正方形起步點向下發展，１３４位於１８０度水平角，故短期以該位為較強的阻力位，

突破則向上挑戰１３６，再破則以１３８為下一個強大阻力。相反，投資者要注意的是，美元兌

日圓向下發展的話，由於１３０位於２７０度角，失守將下試１２８及１２５，並以後者為重要

支持。

由於影響日圓匯價的因素已逐漸由息差，轉向日本央行未來的貨幣政策取態，若然在植田和

男帶領下的日本央行，其持續實行的超寬鬆貨幣政策出現轉向跡象，圓匯將會展開新一輪升浪，

１２０仍然是預期中的目標！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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