【聚焦人幣】人幣兌一美元即期大跌２７２點子，報６﹒８２７１

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３５０點子後表
現反覆，最終收報６﹒８２７１，較上個交易日４時３０分收盤價大跌２７２點子，創１月６日
以來新低。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１９點子，報６﹒８３６１。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１５０，較上個交易日跌２６６點子，
上個交易日報６﹒７８８４。（ｃａ）
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