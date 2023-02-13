【聚焦人幣】人幣兌一美元即期大跌２７２點子，報６﹒８２７１

《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３５０點子後表

現反覆，最終收報６﹒８２７１，較上個交易日４時３０分收盤價大跌２７２點子，創１月６日

以來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１９點子，報６﹒８３６１。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８１５０，較上個交易日跌２６６點子，

上個交易日報６﹒７８８４。（ｃａ）

