【人行操作】人行４６０億逆回購利率持平，淨回籠１０４０億元

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行４６０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平２％，今日有１５００億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１０４０

億元，結束連續３日大額放水。

公開市場本周共１８４００億元逆回購和３０００億元ＭＬＦ到期。其中，周一到周五逆回

購到期規模分別為１５００億、３９３０億、６４１０億、４５３０億和２０３０億元，均為７

天期。周三有３０００億元ＭＬＦ到期。（ｃａ）

