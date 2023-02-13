【ＡＩ熱潮】百度：ＡＩ聊天機械人文心一言將於３月推出

《經濟通通訊社１３日專訊》內地科技企業龍頭之一百度（０９８８８）今日下午在其微信

公眾號發表宣傳文章，稱其ＡＩ聊天機械人「文心一言」將於３月和用戶正式見面，稱歡迎用戶

其「生態朋友圈」，並願意與大家「共榮共享共?」。百度又表示，網上有大量虛假的文心一言

聊天機械人，提醒用戶認准百度官方帳號發布。（ｅｙ）

