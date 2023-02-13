【ＦＯＣＵＳ】ＣｈａｔＧＰＴ異軍突起，永恒新世界？

【ＦＯＣＵＳ】Ｐｅｒｐｅｔｕａｌ Ｎｅｗ Ｗｏｒｌｄ（永恒新世界）？一款病毒式風

靡全球的聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ（５天１００萬、２個月１億）的，在硅谷、大學、華爾街

掀起「ＡＩＧＣ（ＡＩ Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ Ｃｏｎｔｅｎｔ）」的暴風雪－－直撼搜索引擎

一哥Ｇｏｏｇｌｅ、無師自通過關商學院╱法律考試、設計ＥＴＦ……

當其創始人之一Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ雄心勃勃以此「打破資本主義」重新分配財富，面對

擁有ＲＬＨＦ（人類回饋強化學習）能力的ＡＧＩ（通用人工智能）世界，人類會否淪為無用階

級？



＊提高生產率 ＶＳ 高科技剽竊＊



說到ＡＩ，從蘋果手機的ＳＩＲＩ，到銀行、電商、酒店、機場等的自動客服，早已無處不

在。但去年底橫空出世的ＣｈａｔＧＰＴ，卻以如同人腦般的語言理解、組織、生成能力，顛覆

世人對ＡＩ的傳統認知，被評論為深遠影響堪比互聯網、ｉＰｈｏｎｅ的發明。

從程式代碼、畢業論文、會議紀要、旅遊行程，到模仿名人演講、創作古詩歌詞、乃至量身

定製新聞、學習計劃、銷售方案、ＥＴＦ組合，大有取替低級、重複腦力勞動之勢，甚至被寄予

提高人類全要素生產率（ＴＦＰ）的厚望。

不過，有讚必有彈，基於ＣｈａｔＧＰＴ現時所依賴「強化學習」數據只持續至２０２１年

，例如其對俄烏戰爭的概念仍停留於２０１４年克里米亞之爭，且對任何「預測未來」的要求一

概回絕，９４歲、有「現代語言學之父」稱號的Ｎｏａｍ Ｃｈｏｍｓｋｙ，就毫不留情稱

ＣｈａｔＧＰＴ本質為「高科技剽竊」，從海量數據中發現規律並串連在一起。



＊思考或屬錯覺，ＧＰＴ４引期待＊



此似乎並非無的放矢，ＣｈａｔＧＰＴ的回應不少被戲稱為「一本正經的廢話」，有科幻作

家就以早期的施樂（Ｘｅｒｏｘ）影印機以壓縮文檔繼而重建影像的方式輸出影印件類比，指

ＣｈａｔＧＰＴ如同互聯網上所有文本的模糊圖像，即結果只是近似值，而此種並非「逐字精確

」的引用，正正令人們誤以為它會「思考」。

另一例證是，倘若要ＣｈａｔＧＰＴ「創作」詩歌，例如模仿詩聖杜甫，其亦只是將數據庫

文本中相應的賞菊、花紅、江河、雲霞等詞語羅列，卻難有「江碧鸟逾白，山青花欲燃」「感時

花濺淚，恨別鳥驚心」式的聯想。而ＣｈａｔＧＰＴ自認，自己的弱點包括缺乏語境理解、訓練

數據存偏差、錯誤信息的風險等。

但不可小視的是，現時ＣｈａｔＧＰＴ所基於的ＧＰＴ３﹒５微調模型版本，數據庫擁有

３０００億個單詞（中文詞條據報１５０億個），下一步將推出的ＧＰＴ４版本，算力或強

６００倍並有望通過圖靈測試，意味可能完全模擬人類的語言和思維。



＊防美定資訊、規則、價值觀＊



鑒於此，與其爭論ＣｈａｔＧＰＴ是技術革命還是資本炒作，未來是如現時元宇宙般雷大雨

聲小，還是如Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ設想的，以一種跟過去截然不同的方式分享財富，甚至「打

破資本主義」，眼下更重要的問題是，人類如何避免未來淪為「無用階級」，以及當

ＣｈａｔＧＰＴ拒絕作詩讚美特朗普，中國如何應對由ＣｈａｔＧＤＰ、Ｂａｒｄ等來定義誰人

獲得資訊、建立規則、塑造價值觀。

對於前者，當ＡＧＩ應用令未來商品、服務的邊際成本無限接近零，人力╱成本╱大數據優

勢、對「知識點╱技能點」的積累優勢都將蕩然無存，取而代之是，創造性、好奇心、審美力、

人性洞察，乃至可遇可不求的靈光一閃式直覺。

對於後者，中國科技企業恐急需從爭奪流量、用戶的內捲式輕型互聯網，走向結合芯片、

ＡＩ應用、機器人的重工業式互聯網，迎接代際劇變。

