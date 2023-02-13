《融天納地－溫天納》疫後高通脹尚無出現

《融天納地》在今年初，市場一直擔心高通脹在疫情鬆綁後出現。不過，參考１月份數據，

此前擔心的疫後高通脹並未出現，早前大家關注疫情防控政策優化調整後，內地通脹水平將明顯

上升，但疫後高通脹並無出現。ＣＰＩ和核心ＣＰＩ環比升幅較大顯示消費需求出現一定程度回

升，涉及農曆新年假日的季節性因素，同時消費復甦對服務消費有一定的刺激。如上文所述，

ＣＰＩ低於市場預期主要是受豬、油雙重回落的拖累。豬價下跌的原因仍是生豬產能供大於求。

觀察往年趨勢，生豬在１月份應該處於價高的節位，但今年生豬供應呈現了出欄增加、消費略弱

、價格下跌的特點。此外，國際油價呈現波動，內地汽油及柴油同比升幅亦收窄。



故此，短線而言，豬價或進入震盪區間，但波動區間收窄。參考內地分析，在供需上，目前

生豬產能供大於求，加上節後豬肉需求轉弱。此外，第二季度屬生豬消費傳統淡季，豬價格升幅

有限。２月後內地消費需求或回落，豬糧數據進入預警區間，國家發改委釋放收儲的信號。儘管

收儲啟動後，豬價不會馬上上升，但更大的下跌機會減少，故此生豬價格較大機會持續在低位震

盪，但上半年豬價的波動區間或會收窄。



目前，環球經濟並不明朗，潛在衰退加上高基數持續影響ＰＰＩ下跌。受國際原油價格波動

和內地煤炭價格下跌等因素的影響，能源相關工業品價格整體環比亦繼續下調。當中，石油和天

然氣開採、石油煤炭及其他燃料加工、化學原料和化學製品製造業等價格均環比下降。不過，較

受內地因素影響的黑色系商品價格則上升，與此同時，因內房政策較為利好，１月份建築業

ＰＭＩ進一步擴張，鋼材市場預期向好，螺紋鋼價格亦持續向上。



從鋪墊上，國家政策將持續放鬆，利好資本市場表現。目前，內地居民消費價格上升反映內

地需求亦存在若干復蘇的信號。不過，疫後高通脹並無出現，故此未來中央政策仍有望繼續寬鬆

。通脹水平屬溫和，對內地貨幣政策的遏抑作用較低，政策仍具備偏鬆的條件，利好資本市場整

體表現。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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