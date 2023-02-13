《師傅教路－黃瑋傑》中國石墨受惠新能源車普及，收益穩定增長

《師傅教路》中國石墨（０２２３７）主要在中國從事生產及銷售鱗片石墨精礦及球形石墨

，其產品鱗片石墨精礦主要用於耐熱物料及製成球形石墨並用作電子裝置及新能源汽車鋰離子電

池的負極材料。集團亦銷售微型石墨粉及高純度石墨粉，作為球形石墨加工的副產品。石墨是新

能源汽車電池的核心材料，由於其獨特的化學和物理特性，目前其他礦物對石墨的替代率很低，

中國新能源汽車市場的蓬勃發展將推動石墨產品的市場增長。此外，天然石墨另一個主要用途是

生產用於冶金及煉鋼行業的耐火材料，此等行業的繁盛前景為石墨的未來需求提供保障。因此，

集團亦將從耐火材料製造業的高需求中獲益。



＊獲北山礦場採礦權，減對第三方供應商依賴＊



於２０１９年，集團取得北山礦場的採礦權，以輔助集團的核心業務。自此，在北山礦場開

採的未加工石墨僅供集團自用，以補充向第三方供應商採購的未加工石墨及減少向第三方供應商

採購未加工石墨礦石的依賴。北山礦場的石墨資源豐富，讓集團能夠受惠於有保障及穩定的未加

工石墨資源及得益於垂直整合的協同效應（如更好地控制原材料、穩定供應及更有效的成本結構

）。自２０２０年開始，集團亦銷售未加工大理石，作為北山礦場開採營運的副產品。



＊進一步擴大加工能力，受惠黑龍江利好政策＊



隨著使用鋰離子電池的新能源汽車及電子裝置日益普及，客戶對石墨產品的強勁需求推動集

團收益穩定增長，集團將在２０２２年年底前利用營運所得資金進一步擴大目前的加工能力至每

年約８０００噸球形石墨。展望未來，集團將受惠於黑龍江省政府採取的政策。《黑龍江省政府

工作報告》提出繼續推進工業項目建設，推動雞西市及鶴崗市的石墨生產及加工基地建設，並且

提高石墨產業的技術創新能力及水平。政府的利好政策及黑龍江省豐富的石墨資源將進一步推動

黑龍江省石墨產業的擴張及蓬勃發展。建議買入價１﹒０８元，目標１﹒２５元，止蝕位１元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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